9 лучших трейлеров недели: Голый режиссер, хороший лжец и Ангелы Чарли

«Ангелы Чарли»

Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска под руководством Элизабет Бэнкс играют смертоносных, но веселых «ангелов», всегда готовых прийти на помощь. Стюарт, которая долгое время избавлялась от образа Беллы Свон в независимых драмах, здесь прямо-таки светится в кадре и явно получила море удовольствия от съемок.

«Голый режиссер»

Биографический сериал о знаменитом японском режиссере фильмов для взрослых Тору Мураниси. Не найдя себя в прямых продажах курсов английского, герой решает продавать более ходовой товар. Подход Мураниси называли новаторским, золотой период его деятельности пришелся на разудалые 1980-е, в результате творческое наследие режиссера состоит примерно из 3000 видео.

«Квин и Слим»

Остросюжетная картина о современных Бонни и Клайде. Не самое удачное свидание из-за встречи с патрульным превращается в историю о погоне и любви, где два человека вынуждены бежать не куда, а откуда. И пока они думают о выживании, для других парочка превратилась в символ травмы и боли.

«Мидуэй»

Масштабная военная постановка Роланда Эммериха о битве за атолл Мидуэй, которая решила судьбу войны за Тихий океан. В ролике летают самолеты, все стреляет, взрывается и выглядит чрезвычайно патриотично.

«Музыкальная глухота»

Комедийный триллер, где Роберт Патрик по-своему разбирается с миллениалами. Новая работа Ричарда Бейтса-мл., автора ряда любопытных картин, удачно мешавших детские психологические травмы с хоррорами разных сортов. Потеряв работу и порвав с парнем, молодая женщина Олив решает провести выходные в уединении, для чего снимает особняк в глуши. Но арендодатель, оказывается, страдает психическими отклонениями и считает своим долгом прикончить всех, кто моложе него.

«Новички»

Практически мультяшный боевик о том, как стать агентом Интерпола. Нужно не чураться экстремальных видов спорта, потом где-нибудь в Европе случайно натолкнуться на международную преступную группировку, проявить себя и, конечно, обладать интересной внешностью и чувством юмора. Тогда из клубов розового дыма появится Милла Йовович и позовет тебя бороться с террористами.

«Оранжевый — хит сезона»

Сериал, проложивший дорогу многим проектам Netflix, близится к завершению. Пайпер пытается смириться с жизнью на свободе, пока в застенках Личфилда хватает драмы, юмора и любви.

«Форман против Формана»

Режиссеры Якуб Гейна и Гелена Тржештикова исследуют жизнь и творчество легендарного постановщика Милоша Формана, двукратного лауреата премии «Оскар», создателя фильмов «Пролетая над гнездом кукушки» и «Амадей».

«Хороший лжец»

Хелен Миррен и Иэн Маккеллен играют в кошки-мышки: два человека, которые ходят по лезвию бритвы и ждут, пока оступится другой. Невозможно сказать, кто из них в итоге окажется большим злом — очаровательный мошенник или милая вдова.