«Final Fantasy» станет сериалом и еще 13 новостей дня

USA Network заказал пилотный эпизод сериала об авторах игры «Doom»

Проект «Властелины „Doom“» (Masters of Doom) основан на одноименной книге Дэвида Кушнера и рассказывает о Джоне Кармаке и Джоне Ромеро, которые вместе с командой единомышленников в 1990-е создали одну из главных игр всех времен и народов — «Doom». Сериал будет сделан в формате антологии, где каждый сезон посвящен разным представителям игровой индустрии. Джеймс и Дэйв Франко спродюсируют проект.

Игра «Final Fantasy» станет основой для сериала Sony

«Final Fantasy» — игровая франшиза, стартовавшая в 1987 году и насчитывающая более 15 частей. Игры серии практически полностью независимы друг от друга. Действие происходит в разных вымышленных мирах и описывает приключения разных героев. Сюжет сериала будет частично основан на многопользовательской игре «Final Fantasy XIV» и расскажет о событиях в мире Эорзеа. Бен Лустиг и Джэйк Торнтон написали сценарий проекта.

Дэвид Эйр разработает сериал о частных военных компаниях

Эйр напишет и поставит проект под рабочим названием «Компания» (The Company). Создатели планируют в подробностях рассказать об индустрии частных военных компаний со времен Дикого Запада и до наших дней.

Джордана Брюстер вернется в «Форсаже 9»

О возвращении актрисы сообщил в Instagram Вин Дизель, опубликовавший видео с четвертого дня съемок боевика.

Джейма Мейс и Эринн Хэйс снимутся в комедии «Билл и Тед»

Актрисы сыграют жен главных героев в исполнении Киану Ривза и Алекса Уинтера, которые вновь появятся в ролях друзей-раздолбаев Билла и Теда. В юности они узнали о пророчестве, что их рок-н-ролл спасет Вселенную от гибели. Однако прошло уже много лет, и ту самую песню герои так и не написали. Кроме того, их браки разваливаются, собственные дети очень злы на них. Вскоре приходит напоминание, что если они не выдадут свой хит, то всей Вселенной действительно будет грозить невероятная опасность. Теперь, когда время поджимает, Билл и Тед отправляются в новое путешествие по различным эпохам в поисках вдохновения. Компанию им составят их же дочери, несколько исторических личностей и легендарных музыкантов. К актерскому составу также присоединился Бек Беннет. Он исполнит роль младшего брата Теда. Дин Паризо поставит картину.

Пол Бен-Виктор получил роль в триллере «Уолдо»

Сюжет фильма, основанного на романе Ховарда Гулда, вращается вокруг бывшего детектива полиции Лос-Анджелеса Чарли Уолдо (Чарли Ханнэм), который оставил службу, поселился в лесах и ведет минималистичный образ жизни. Однако в какой-то момент он вынужден вернуться к работе, стать частным сыщиком и расследовать убийство супруги эксцентричной звезды (Мэл Гибсон). Тим Киркби поставит картину.

Майкл Шейбон назначен шоураннером сериала «Звездный путь: Пикар»

Подробности сюжета не раскрываются. Известно лишь, что проект не будет перезапуском и расскажет о новой главе в жизни Пикара (Патрик Стюарт), так что действие развернется после событий «Следующего поколения».

Джейми Дорнан снимется с Кристен Уиг в комедии «Барб и Звезда едут в Виста дель Мар»

В центре сюжета — подруги Барб и Звезда (Уиг и Энни Мумоло), приехавшие во флоридский городок Виста дель Мар. Они рассчитывали передохнуть и позагорать, но вместо этого их втянули в план по уничтожению всего местного населения. Дорнан сыграет шпиона Эдгара, преследующего свои собственные цели. Режиссер — Джош Гринбаум.

Сара Гадон снимется во втором сезоне сериала «Касл-Рок»

Во втором сезоне мистического сериала-антологии, основанного на произведениях Стивена Кинга, в Касл-Роке оказывается Энни Уилкс, безумная медсестра из «Мизери». К актерскому составу проекта также присоединились Робин Вайгерт, Элисон Райт и Грег Гранберг. Первый сезон прямо сейчас доступен подписчикам КиноПоиска.

Брэд Андерсон поставит драму «В поисках капитана Зеро» (In Search Of Captain Zero)

Экранизация мемуаров Аллана Вейсбекера, фильм расскажет о том, как в 1996 году он продал свой дом и вместе с собакой и доской для серфинга отправился в дальнее путешествие, чтобы найти своего приятеля Кристофера, исчезнувшего в Центральной Америке. Майкл Бэколл напишет сценарий адаптации.

Лина Хиди исполнит главную роль в сериале «Рита» (Rita)

В центре сюжета — мать-одиночка и учительница, которая пытается совместить работу преподавателя с воспитанием своих половозрелых отпрысков. Секс с директором школы, проблемы с учениками и своими собственными детьми, но, несмотря на все эти сложности, Рита не сдается, ведь характер у нее что надо. Проект основан на одноименном датском сериале, где главную роль исполнила Милле Динесен.

Майлз Джорис-Пейрафит напишет и поставит триллер «Охотник и лиса» (The Hunter & The Fox)

Сюжет фильма не раскрывается. Источники сравнивают проект с картинами Стэнли Кубрика.

Universal Pictures экранизирует роман С. К. Вона «Через пустоту» (Across the Void)

Главная героиня фантастической книги — командор Мэриэм Мэй Нокс, которая приходит в себя на побитом корабле, застрявшем на орбите Юпитера. Теперь она должна найти способ починить свой транспорт и вернуться на Землю. Шейн Кун, написавший роман под псевдонимом С. К. Вон, поработает над сценарием адаптации.

Мередит Хагнер снимется с Анной Кендрик в комедийном сериале «Кукла»

Проект расскажет о писательнице Коди (Кендрик) и выброшенной секс-кукле Барбаре (Хагнер). Кукла, которую может слышать только Коди, — наглая, ревнивая и самовлюбленная, готовая на все для достижения своих целей. Она уговаривает Коди забрать ее домой под предлогом, что поможет той с написанием новой книги. Сериал выйдет на стрим-сервисе Quibi в виде коллекции 10-минутных эпизодов.

