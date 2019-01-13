Instagram дня: Звезда «Эйфории» Хантер Шафер

Сегодня, 15:03Обсудить0

Продолжаем рассказывать об аккаунтах актеров, на которые стоит подписаться. В новом выпуске — звезда сериала «Эйфория» Хантер Шафер.

В конце июня телеканал HBO начал показывать «Эйфорию» — адаптацию израильского сериала о подростках с наркотической зависимостью. Главную роль в «Эйфории» исполнила звезда диснеевских шоу и икона для подростков Зендея, на которую подписано более 50 миллионов человек. В паре с Зендеей в сериале снялась менее известная Хантер Шафер. Она сыграла одну из главных героинь, старшеклассницу Джулс. «Эйфория» — это первый актерский проект для 20-летней Шафер.

До того как сняться в хите HBO, Шафер успела построить успешную модельную карьеру. Она участвовала в показах модных домов Dior, Miu Miu, Marc Jacobs и многих других. Также Шафер занимается ЛГБТ-активизмом и защитой прав трансгендерных людей. В своем Instagram она выкладывает фотографии с показов, обложки журналов со своим участием, рисунки, а также снимки с коллегами по «Эйфории».

Сериал доступен зрителям HBO, «Амедиатеки» и КиноПоиска по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

Смотрите также

Сериал «Эйфория»: Откровенная драма о взрослении под препаратами

25 июня
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Эйфория», «Тьма» и «Загадочное убийство»

22 июня

Женщины со странностями: Новые тренды в мире сериалов

8 апреля

Instagram дня: Блистательный Джефф Голдблюм

9 мая

Главное сегодня

Евротур Питера Паркера: Что мы увидели на съемках нового «Человека-паука»

Сегодня

Слова Гвинет Пэлтроу о съемках в «Человеке-пауке» «разбили сердце» Тома Холланда

Сегодня, 16:58

Слух дня: Райан Рейнольдс сыграет в Marvel другую версию Дэдпула

Сегодня, 16:02
Культовое кино

ВидеоГламур, реклама и тайные знаки в «Ночном дозоре»

Вчера

9 лучших трейлеров недели: Голый режиссер, хороший лжец и Ангелы Чарли

Сегодня, 15:54

Instagram дня: Звезда «Эйфории» Хантер Шафер

Сегодня, 15:03

«Final Fantasy» станет сериалом и еще 13 новостей дня

Сегодня, 14:20
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании