Instagram дня: Звезда «Эйфории» Хантер Шафер

Продолжаем рассказывать об аккаунтах актеров, на которые стоит подписаться. В новом выпуске — звезда сериала «Эйфория» Хантер Шафер.

В конце июня телеканал HBO начал показывать «Эйфорию» — адаптацию израильского сериала о подростках с наркотической зависимостью. Главную роль в «Эйфории» исполнила звезда диснеевских шоу и икона для подростков Зендея, на которую подписано более 50 миллионов человек. В паре с Зендеей в сериале снялась менее известная Хантер Шафер. Она сыграла одну из главных героинь, старшеклассницу Джулс. «Эйфория» — это первый актерский проект для 20-летней Шафер.

До того как сняться в хите HBO, Шафер успела построить успешную модельную карьеру. Она участвовала в показах модных домов Dior, Miu Miu, Marc Jacobs и многих других. Также Шафер занимается ЛГБТ-активизмом и защитой прав трансгендерных людей. В своем Instagram она выкладывает фотографии с показов, обложки журналов со своим участием, рисунки, а также снимки с коллегами по «Эйфории».

Сериал доступен зрителям HBO, «Амедиатеки» и КиноПоиска по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».