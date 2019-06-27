Marvel TV отказалась от экранизации комикса «1602» Нила Геймана

Нил Гейман раскрыл в Twitter, что в 2018 году предлагал Marvel сделать сериал на основе своего комикса «1602», однако телевизионное подразделение студии ответило отказом. Писатель рассказал об этом, отвечая на вопрос поклонника «Благих знамений», не хочет ли он сделать проект для стрим-сервиса Disney+.

«В прошлом году я спросил Marvel TV насчет того, чтобы сделать сериал по „1602“, но им было неинтересно. Очень жаль», — написал Гейман.

«1602» — лимитированная комикс-серия, опубликованная в 2003 году. Гейман и художник Энди Кьюберт представили знакомых супергероев Marvel в Англии XVII века, в последний год правления Елизаветы I. Сорвиголова здесь — слепой бард, Ник Фьюри возглавляет сеть королевских шпионов, а мутанты считаются порождениями черной магии.

Необычный сеттинг комикса сделал его чрезвычайно популярным, и через несколько лет было выпущено несколько продолжений, расширивших супергеройский состав «1602»: теперь там появились свои версии Человека-паука, Фантастической четверки и Железного человека.

Комикс Геймана и Кьюберта не самый простой для экранизации, и можно понять, почему Marvel TV не стала браться за проект. Адаптация «1602» требует немалых денежных вложений в производство и нескольких персонажей, задействованных в основной киновселенной (например, Доктор Стрэндж играет в сюжете комикса важную роль).

Сейчас в работе находится несколько сериалов Disney+ с персонажами киновселенной Marvel. Героями проекта «Сокол и Зимний Солдат» станут соратники Капитана Америка. «Ванда/Вижн» расскажет об отношениях героев Элизабет Олсен и Пола Беттани, а «Локи» — история приключений бога-проказника в разные периоды человеческой истории.

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