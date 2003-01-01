Стало известно возможное название сиквела «Джуманджи: Зов джунглей»

Продолжение приключенческой картины «Джуманджи: Зов джунглей» может выйти под названием «Джуманджи: Новый уровень» (Jumanji: The Next Level). Об этом стало известно благодаря информации на сайте канадского агентства, отвечающего за присуждение рейтингов трейлерам и фильмам.

По данным сайта, рейтинг трейлера «Джуманджи: Новый уровень» — PG, а продолжительность ролика составляет 2 минуты 30 секунд. Ожидается, что он будет прикреплен к фильму «Человек-паук: Вдали от дома» и появится в сети перед выходом картины в американский прокат 2 июля.

Студия Sony на данный момент официально не объявила название проекта.

Сюжет сиквела не раскрывается. Точно можно сказать, что в центре истории вновь окажется проклятая игра про джунгли, которая придумает новый способ устроить героям веселую жизнь.

Кроме основного актерского состава прошлого фильма, в сиквеле вернутся и молодые актеры, сыгравшие главных героев за пределами «Джуманджи». В фильме также снимаются Дэнни ДеВито, Дэнни Гловер и Аквафина.

Режиссер «Зова джунглей» Джейк Кэздан поставил продолжение.

Источник: ComicBookMovie