Пол Радд получил роль в новых «Охотниках за привидениями»

Звезда «Человека-муравья» Пол Радд присоединился к актерскому составу новых «Охотников за привидениями» — прямого продолжения фильма 1984 года. Джейсон Райтман написал сценарий картины совместно с Гилом Кинаном и занимает пост режиссера проекта.

В официальном Twitter-аккаунте «Охотников за привидениями» появилось короткое видео, которое Радд записал на фоне знаменитой пожарной станции.

Подробности сюжета не раскрываются. Точно известно, что проект не будет связан с «Охотниками за привидениями» Пола Фига. Согласно источникам, в центре истории окажутся одинокая женщина и ее дети. Эти роли исполнят Кэрри Кун, Финн Вулфард и Маккенна Грейс. Радд сыграет учителя, а звезды оригинальной картины Дэн Эйкройд, Билл Мюррей, Энни Поттс и Сигурни Уивер вернутся в новом фильме в знакомых ролях.

Источник: Variety