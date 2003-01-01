Трейлер фильма «Мидуэй»: Война Роланда Эммериха

Большой поклонник массовых разрушений Роланд Эммерих решил, что в его фильмографии тоже должна быть картина о Второй мировой войне. В качестве цели он выбрал события 1942 года, поворотную точку в войне на Тихом океане, и со всей присущей ему эффектностью показал воздушные бои и морские сражения.

«Мидуэй» — история знаменитой битвы за одноименный атолл в Тихом океане, когда флот США одержал решительную победу над Объединенным флотом Японии. Японский флот, потерявший 4 тяжелых авианосца, 248 самолетов и лучших пилотов, навсегда лишился возможности эффективно действовать вне зон прикрытия береговой авиации.