Генри Кавилл сыграет Шерлока в фильме «Энола Холмс»

Сегодня, 08:41Обсудить0

Звезда «Человека из стали» Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса в картине «Энола Холмс» — экранизации подростковых романов Нэнси Спрингер о приключениях младшей сестры знаменитого детектива. Милли Бобби Браун, звезда «Очень странных дел», исполнит в фильме главную роль. Гарри Брэдбир («Убивая Еву») занимает режиссерское кресло проекта.

Действие книг разворачивается в знакомом мире романов Артура Конана Дойла. Главная героиня — 14-летняя Энола Холмс, обладательница острого ума и талантливый детектив.

Первая книга серии, «Дело пропавшего маркиза», начинается с исчезновения матери девочки (Хелена Бонем Картер). Энола просит помощи у старших братьев, Майкрофта и Шерлока, но они отбрасывают исчезновение как нечто незначительное. Энола сбегает из дома в Лондон, где натыкается на инспектора Лестрейда и подключается к поискам пропавшего молодого виконта. Впоследствии Энола даже спасает компаньона Шерлока, доктора Джона Ватсона.

15 августа российские зрители смогут увидеть Кавилла в триллере «Номис». В декабре 2019-го актер появится в роли Геральта в сериале Netflix «Ведьмак».

Источник: THR

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