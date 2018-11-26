Ушел из жизни Билли Драго, звезда триллера «Неприкасаемые»

Сегодня, 16:12

24 июня в Лос-Анджелесе на 76-м году жизни скончался актер Билли Драго. Он известен по ролям злодеев в фильмах и сериалах, таких как «Неприкасаемые», «Секретные материалы», «Сверхъестественное» и многие другие. Причины смерти не называются.

Урожденный Уильям Юджин Берроуз, он появился на свет 30 ноября 1945 года в городе Хьюготон, штат Канзас. Чтобы его не путали с другими актерами, он в качестве псевдонима взял девичью фамилию бабушки, а имя сократил до Билли.

В 1979 году Драго начал сниматься в кино и сериалах в основном в эпизодических ролях. Первой заметной работой в фильмографии актера стал триллер Брайана де Пальмы «Неприкасаемые», где он сыграл Фрэнка Нитти.

Всего на счету Драго более 100 ролей в кино- и телепроектах.

Источник: Deadline

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