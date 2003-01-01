Трейлер «Ангелов Чарли»: Порхают как бабочки, жалят как пчелы

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Оригинальный трейлер:

«Ангелы Чарли» — ремейк и продолжение приключенческого сериала 1970-х. Катализатором истории вновь выступает некий Чарльз Таунсенд, владелец частного детективного агентства. За годы он немало преуспел и приумножил свои богатства, благодаря чему небольшая компания превратилась в международное охранное предприятие.

Главные агенты Таунсенда — любительница вечеринок Сабина Уилсон (Кристен Стюарт), боевая Джейн Кано (Элла Балинска) и ученая Элена Хафлин (Наоми Скотт). Под руководством Босли (Элизабет Бэнкс) они разбираются с проблемами клиентов по всему миру.

«Ангелов Чарли» поставила Бэнкс, которая пообещала, что экшен в фильме будет реалистичным. На съемках она вдохновлялась франшизой «Миссия: невыполнима», где идеально сочетаются юмор, эмоции и экшен.

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