Новый тизер сериала «Карнивал Роу» и еще 14 новостей дня

Сальма Хайек может сняться в экранизации комиксов «Вечные»

Сейчас актриса ведет переговоры со студией Marvel. Вечные — раса суперлюдей, ответвление привычного эволюционного процесса, появившееся на свет 5 миллионов лет назад в результате генетических экспериментов могущественных целестиалов. На протяжении тысячелетий они скрывались от человеческой цивилизации, взяв на себя роль богов. В фильме снимаются Анджелина Джоли, Кумэйл Нанджиани, Ричард Мэдден и Ма Дон-сок. Режиссерское кресло проекта занимает Хлоя Чжао.

Источник: THR

Хелена Бонем Картер получила роль в фильме «Энола Холмс»

Проект основан на серии подростковых детективов Нэнси Спрингер, действие которых разворачивается в знакомом мире романов Артура Конана Дойла. Главная героиня — 14-летняя Энола Холмс, обладательница острого ума и талантливый детектив, младшая сестра Шерлока. Милли Бобби Браун исполнит в фильме главную роль, а Картер сыграет ее мать, с чьего исчезновения начинаются события первой книги. Гарри Брэдбир занимает режиссерское кресло картины.

Источник: THR

Тизер сериала «Карнивал Роу»

«Карнивал Роу» — детективный фэнтези-сериал, действие которого развивается в мире, где волшебные существа живут бок о бок с обычными людьми. По сюжету детектив Райкрофт (Орландо Блум) выслеживает вампира, которого подозревают в убийстве его любовницы-феи. Сериал станет доступен подписчикам стрим-сервиса Amazon с 30 августа.

Летишиа Райт и Джон Бойега снимутся в мини-сериале «Топорик» (Small Axe)

Проект Стива МакКуина расскажет о людях, живших в Западном Лондоне с 1968-го по 2014-й. Все начинается в 1968 году, когда в районе Лэдброук-Гроув открывается небольшой ресторанчик «The Mangrove», где собираются местные для отдыха и общения.

Источник: Variety

Лина Хиди и Сигурни Уивер присоединились к актерскому составу сериала «Темный кристалл: Эпоха сопротивления»

Действие проекта развернется за несколько лет до событий оригинального фильма 1982 года. Главными героями станут гелфлинги Райан, Бриа и Дит, которые выясняют, что зловещие скексисы повредили волшебный кристалл, подпитывающий жизнь в мире. Именно благодаря им начинается восстание, способное уничтожить жестоких захватчиков. Персонажей сериала вместе с Хиди и Уивер также озвучат Бенедикт Вонг, Аквафина, Ханна Джон-Кэймен и Дэйв Гольц.

Источник: Variety

Грант Спьютор поставит фантастический триллер «Улучшенная» (Augmented)

Проект расскажет о будущем, где люди используют высокотехнологичные имплантаты для улучшения себя и своих жизней. В центре сюжета — преуспевающая женщина-адвокат, чье тело угоняет неизвестный хакер. Она должна найти и остановить его, пока он не начал убивать ее руками. Марго Робби спродюсирует картину.

Источник: Variety

Трейлер седьмого сезона сериала «Оранжевый — хит сезона»

«Оранжевый — хит сезона» — один из первых крупных успехов Netflix. Сериал, рассказывающий о непростой жизни в женской тюрьме Личфилда, стартовал в 2013 году. В центре сюжета была обычная женщина Пайпер (Тейлор Шиллинг), которая попала за решетку из-за старых ошибок. Она совсем не похожа на других заключенных, но в скором времени начинает чувствовать себя в тюрьме как рыба в воде. Седьмой и заключительный сезон проекта станет доступен подписчикам Netflix с 26 июля.

CBS продлил приключенческий сериал «Кровь и сокровища» на второй сезон

В центре сюжета — эксперт по античности Дэнни Макнамара и воровка произведений искусства Лекси, которые вынуждены работать вместе, чтобы выследить и поймать террориста, финансирующего свою деятельность через продажу украденных исторических артефактов.

Источник: Deadline

Тизеры сериала «Хранители»

В официальном Instagram-аккаунте проекта появилось еще три коротких ролика. На этот раз они посвящены героине Реджины Кинг.

Сюжет сериала не раскрывается. Шоураннер Дэймон Линделоф планирует переработать идеи Алана Мура и Дэйва Гиббонса и сделать на их основе нечто новое. По словам Линделофа, зрителей ждет современная история, задающая своевременные вопросы.

Линдси Бир напишет фильм о Hello Kitty

Проект основан на популярном японском бренде, символ которого — антропоморфная белая кошечка с красным бантом на голове. Она появилась на свет в 1974 году и поначалу не пользовалась популярностью. Все изменилось с появлением простого кошелька с ее изображением, который моментально разошелся огромными тиражами. Популярность Hello Kitty продолжала расти, и сейчас о ней знают по всему миру, а ее изображение можно встретить на 50 тысячах разных товаров.

Источник: Deadline

Дрю Пирс снимет триллер «Квартирмейстер» (Quartermaster)

Пирс также написал сценарий картины, сюжет которой не раскрывается.

Источник: Variety

Трейлер фильма «Хороший лжец»

Картина рассказывает о пожилом мошеннике Рое Кортни (Иэн МакКеллен), который после знакомства в интернете с милой вдовой Бетти МакЛиш (Хеллен Миррен) начинает планировать новое дело. По идее все должно было пройти гладко, без сучка и задоринки — нужно очаровать женщину и получить добычу. Но Рой постепенно начинает проникаться к Бетти симпатией, и когда-то простое дело оборачивается опасной игрой в кошки-мышки. Режиссер — Билл Кондон.

Кинокомпания Village Roadshow экранизирует серию видеоигр «Myst»

«Myst» — серия игр-квестов, первая из которых увидела свет в 1993 году. Игроки брали на себя роль Странника, который пытается разгадать загадки таинственного острова Myst. Там обитают братья Сиррус и Ахенар, чей отец, некий Атрус, обладает древним умением писать книги-миры и воплощать их в реальности. Игрок перемещается между этими мирами, разрешает головоломки и постепенно узнает историю Myst. В последующие годы было выпущено несколько продолжений. Village Roadshow планирует расширить мир игры и создать на его основе фильмы и сериалы.

Источник: Deadline

Майкл Чиклис исполнит главную роль в сериале «Койот» (Coyote)

В центре сюжета — Бен Клеменс, который 32 года охранял границы США от нежеланных гостей. Однако теперь все изменилось, и, узнав о жизни на другой стороне, он понимает, что мир не делится на черное и белое. Так Бен начинает помогать тем, кого в свое время пытался остановить. Paramount Network заказала первый сезон сериала.

Источник: Deadline

Трейлер мультфильма «„Юные Титаны, вперед!“ против „Юных Титанов“»

На экране столкнутся две вариации одной и той же команды из двух мультсериалов — «Юные Титаны, вперед!» и «Юные Титаны». Вместе они должны остановить двух Трайгонов, которые вознамерились захватить власть над мультивселенной.

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.