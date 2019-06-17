Слух дня: Леди Гага появится в третьих «Стражах Галактики»

Сегодня, 13:21Обсудить0

Согласно источникам, студия Marvel рассматривает Леди Гага в качестве возможной исполнительницы одной из ключевых ролей в «Стражах Галактики 3». Предполагается, что она озвучит Лиллу — говорящую выдру и возлюбленную Ракеты (Брэдли Купер).

Ранее сообщалось, что в третьем фильме будет несколько новых классических персонажей комиксов, включая Лиллу и суперзлодея Высшего Эволюционера — ученого-генетика, специализирующегося на выведении гибридов людей и животных. По данным инсайдеров, картина представит Эволюционера в качестве создателя Ракеты, а озвучить его может Марк Хэмилл.

По комиксам Лилла, как и Ракета, выходец с Полумира, где она владела игрушечной империей Mayhem Mekaniks. С Ракетой она познакомилась во время Игрушечных войн, когда несколько компаний устроили настоящую битву за контроль над рынком игрушек.

Стоит отметить, что данная информация — лишь неподтвержденный слух, хотя Flim Updates часто оказывался прав в отношении проектов студии Marvel.

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