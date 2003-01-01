Звезды «Игры престолов» пришли в ужас от видео со съемок первого сезона

Сегодня, 12:12Обсудить0

HBO опубликовал двухминутный фрагмент со встречи с актерами «Игры престолов», полная версия которой войдет в специальное издание всех сезонов проекта. Ведущий Конан О’Брайен показал собравшимся видео о съемках сериала.

Кит Харингтон, Айзек Хемпстед-Райт, Софи Тёрнер и Мэйси Уильямс испытали смешанные чувства при виде себя 10-летней давности. Харингтон не удержался и воскликнул «Да ну н****», когда на экране появилась его молодая и гладко выбритая версия, а Тёрнер и Уильямс только радостно смотрели на зарождение их дружбы. «Так стыдно, — выдавила из себя Уильямс под конец. — Что ты с нами делаешь?»

Полное издание «Игры престолов» появится в продаже 3 декабря.

Все восемь сезонов «Игры престолов» сейчас доступны зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска по подписке «КиноПоиск + Амедиатека». На КиноПоиске сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает краткую справку о персонажах.

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