Том Холланд рассказал о несостоявшемся камео в мультфильме «Человек-паук»

В беседе с британским изданием JOE исполнитель роли Человека-паука Том Холланд рассказал, что он должен был появиться в небольшом эпизоде в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные». К его разочарованию, камео не состоялось.

«Одно время я должен был быть в фильме. Да, должен был быть еще один Питер Паркер. Сцена на станции метро или что-то вроде того, — говорит Холланд. — Вроде пасхалки. Я проходил позади со словами „Эй, пацан“ или что-то такое. Не случилось. Я убит горем».

Холланд вернется в роли Питера Паркера в фильме «Человек-паук: Вдали от дома», где он в компании Мистерио и Ника Фьюри будет спасать мир от нашествия Элементалей. Действие картины разворачивается за пределами родного Нью-Йорка, но, как и до этого, в новом фильме присутствовала отсылка к «Звездным войнам», которая в итоге была вырезана.

«Была сцена — ее вырезали, — где Питер Паркер продает все свои игрушки, чтобы собрать денег на подарок ЭмДжей, — раскрыл детали Холланд в интервью Uproxx. — И одна из игрушек — это был Кевин Файги. Он сказал: „Надо, чтобы там была вот эта игрушка“. Не помню, как она называлась, но очень специфичный персонаж, которого он в итоге не продавал».

Холланд вновь признался, что не большой поклонник «Звездных войн», поэтому плохо представляет, о каком персонаже шла речь. Однако сам Файги рассказал, что это была фигурка Лобота — помощника Лэндо в пятом эпизоде «Империя наносит ответный удар».

Источник: Uproxx

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