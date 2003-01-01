Гильдия режиссеров ограничила доступ к награде фильмам стрим-сервисов

2 часа назадОбсудить0

Согласно новому постановлению, принятому руководством Гильдии режиссеров, отныне фильмы, выходящие в кинопрокат одновременно с цифровыми платформами, не могут быть номинированы на главную награду организации.

По словам гильдии, это для сделано в качестве «признания уникальной культурной важности просмотра фильмов в кинотеатре как для зрителей, так и для кинематографистов».

«По новым правилам, которые будут применены к 72-му циклу награждения Гильдии режиссеров, фильмы, которые в один день выходят в кинотеатры и на других платформах, более не могут быть номинированы на премию гильдии, — говорится в заявлении организации. — Чтобы отметить эти изменения, номинация отныне переименована в „Лучшего режиссера полнометражного фильма с кинотеатральным прокатом“».

В Гильдии также отметили, что все прошлые лауреаты премии отвечают новым условиям. Например, Альфонсо Куарон победил с фильмом Netflix «Рома», но стриминговая компания выпустила драму в кинопрокат за несколько дней до цифрового релиза.

При этом правило не распространяется на категорию «Лучший режиссерский дебют».

Источник: Variety

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