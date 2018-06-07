Ушел из жизни Макс Райт, звезда сериала «Альф»

3 часа назад

В Калифорнии на 76-м году жизни скончался актер театра и телевидения Макс Райт, известный по роли отца семейства в сериале «Альф».

Райт ушел из жизни после продолжительного онкологического заболевания, впервые диагностированного в 1995 году.

Райт родился 2 августа 1943-го в Детройте, штат Мичиган. Он выступал во многих театрах по всей стране, но настоящим прорывом в его карьере стала роль Вилли Таннера в сериале «Альф».

В 1995-м у него была диагностирована лимфома, после чего наступила длительная ремиссия. Впоследствии актер продолжил сниматься и среди прочего появился в двух сезонах сериала «Друзья».

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