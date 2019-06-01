Концепт-арты закрытой «Мышиной стражи» и еще 10 новостей дня

Аннетт Бенинг снимется в экранизации детектива «Смерть на Ниле»

Действие романа Агаты Кристи развивается на борту парохода «Карнак», идущего по Нилу. Пуаро вынужден расследовать смерть богатой наследницы. Постепенно детектив понимает, что убийство — это не единственное правонарушение, которое совершается или прямо на борту, или ранее совершено людьми, плывущими на «Карнаке». Среди пассажиров обнаруживаются два вора, мошенник, оголтелый коммунист и даже международный террорист. Ожидается, что Кеннет Брана, поставивший «Убийство в Восточном экспрессе» и сыгравший в фильме главную роль, вернется в режиссерское кресло и вновь примерит на себя образ бельгийского детектива.

Источник: Deadline

Мэйси Уильямс исполнит главную роль в комедийном сериале «Последние две недели» (Two Weeks to Live)

Шестисерийный проект расскажет о Ким Ноакс, чей отец погиб при загадочных обстоятельствах, после чего мать отвезла ее в глушь, где всю жизнь учила девочку выживать. Повзрослев, Ким возвращается в мир, чтобы почтить память отца. Но судьба приводит ее в местный паб, посещение которого запускает цепочку странных событий. После неудачного розыгрыша за ней начинают охоту полиция и местный гангстер. Теперь Ким должна использовать все полученные навыки, чтобы выжить. Гэби Хулл написала сценарий сериала.

Источник: THR

Концепт-арт экранизации комикса «Мышиная стража»

Художник Дарек Заброки опубликовал в Instagram несколько рабочих иллюстраций из закрытого проекта, действие которого разворачивается в вымышленном мире, населенном разумными животными. В центре сюжета находится Мышиная стража, призванная защищать королевство мышей от котов, лисиц, хищных птиц и других чудовищ, населяющих лес. Проект некоторое время находился в разработке, но в итоге после слияния Fox/Disney был закрыт в связи с дороговизной производства.

Вслед за Заброки режиссер Уэс Болл опубликовал демо-ролик проекта, дающий примерное представление о том, каким мог получиться фильм:

Стив МакКуин поставит мини-сериал «Топорик» (Small Axe)

В центре сюжета — люди, жившие в Западном Лондоне с 1968-го по 2014-й. Все начинается в 1968 году, когда в районе Лэдброук-Гроув открывается небольшой ресторанчик «The Mangrove», где собираются местные для отдыха и общения.

Источник: Deadline

Оливия Кук и Лакит Стэнфилд снимутся в сказочном фильме стрим-сервиса Disney+

Сюжет проекта не раскрывается. Название также неизвестно. Сьюзен Джонсон поставит картину.

Источник: Deadline

Драма о Чернобыле «Когда падали аисты» выйдет 8 октября 2020 года

Картина расскажет о людях, участвовавших в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года. В центре сюжета — история трех специалистов, которые рискнули собственными жизнями, чтобы отправиться в сердце реактора и предотвратить второй взрыв. Режиссер: Данила Козловский.

Райан Мёрфи снимет для Netflix адаптацию мюзикла «Выпускной» (The Prom)

Оригинальная постановка рассказывает о вышедших в тираж звездах Бродвея, которые отправляются в вымышленный консервативный городок Эджуотер в штате Индиана. Там местной школьнице-лесбиянке не позволили привести свою девушку на выпускной. Они хотят помочь ей, но в первую очередь рассчитывают привлечь к себе внимание прессы. Главные роли в фильме исполнят Мэрил Стрип, Джеймс Корден, Николь Кидман, Ариана Гранде, Аквафина, Кигэн-Майкл Ки и Эндрю Рэннеллс.

Источник: Deadline

Фото со съемок «Черной Вдовы»

Фотографы поймали на площадке фильма некоего персонажа в маске. Предполагается, что это суперзлодей Таскмастер, обладатель фотографических рефлексов, способный в точности скопировать любые движения. Кто на самом деле представлен на фото — неизвестно.

Патрик Сомервилль разработает два сериала для стрим-сервиса WarnerMedia

«Сделано для любви» (Made for Love) — экранизация одноименного романа Эмили Сент-Джон Мандел, рассказывающая о жене миллиардера, которая узнает, что тот вживил ей в мозг высокотехнологичный прибор слежения. Он позволяет мужу отслеживать ее местоположение, наблюдать за ней и даже рассказывает о ее чувствах. Будучи не в силах больше жить с ним, женщина отправляется в бега.

Действие проекта «Стация 11» (Station Eleven) разворачивается в мире, опустошенном эпидемией смертельного вируса. Выжившие должны возродить цивилизацию и сохранить остатки человечности.

Источник: THR

Нил Браун-мл. исполнит главную роль в драме «Последняя ночь в Роззи» (Last Night in Rozzie)

Актер сыграет успешного адвоката Ронни Руссо, который по просьбе умирающего друга возвращается в родной Бостон. Именно там много лет назад они убили жестокого отца Ронни. Шон Ганнет занимает режиссерское кресло проекта.

Источник: Deadline

«Линкольн для адвоката» станет сериалом

Проект, основанный на книжной серии Майкла Коннелли, расскажет о Микки Холлере — блестящем адвокате из Лос-Анджелеса, чей яркий имидж и образ жизни отлично дополняет его любимая машина «Линкольн». Дэвид Э. Келли разрабатывает сериал для канала CBS.

Источник: Variety

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