Джуди Денч вступилась за творчество Харви Вайнштейна и Кевина Спейси

Сегодня, 11:47Обсудить0

Созданные Харви Вайнштейном и Кевином Спейси фильмы, несмотря на обвинения против авторов, имеют право на существование, считает Джуди Денч. Свое мнение касательно всей ситуации актриса высказала в интервью журналу Radio Times.

«Мы намерены нивелировать 10 лет на сцене „Олд Вик“ (театр в Лондоне Прим. ред.) и все его чудесные роли в кино? — говорит Денч. — Мы просто перестанем смотреть фильмы, спродюсированные Харви? Нельзя отрицать чей-то талант. С таким же успехом можно перестать смотреть на картины Караваджо. Больше не смотреть пьесы Ноэла Коуарда».

Осенью 2017 года о сексуальных домогательствах со стороны Спейси заявил актер Энтони Рэпп. По его словам, Спейси приставал к нему в 1986-м, когда пострадавшему было 14 лет. Позднее о непристойном поведении актера на площадке заявили восемь членов съемочной группы сериала «Карточный домик». Руководство Netflix приняло решение не продолжать сотрудничество с актером, а Ридли Скотт заменил его на Кристофера Пламмера в драме «Все деньги мира».

Незадолго до этого разразился скандал вокруг Вайнштейна: несколько женщин выступили против голливудского продюсера с обвинениями в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении. Вайнштейна уволили из собственной компании, лишили членства в киноакадемии и продюсерской гильдии.

Денч, которая снималась со Спейси в ленте «Корабельные новости», ранее признавалась, что актер очень помог ей после смерти мужа. Тем не менее она осудила возможные действия Спейси. Актриса также сотрудничала и с Вайнштейном: роль в фильме «Влюбленный Шекспир» принесла ей премию «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль второго плана».

Источник: Variety

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Джуди Денч вступилась за творчество Харви Вайнштейна и Кевина Спейси

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