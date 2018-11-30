Звезды сериала «Во все тяжкие» показали в Twitter фото ослов

Сегодня, 09:52Обсудить0

Брайан Крэнстон и Аарон Пол, исполнители главных ролей в сериале AMC «Во все тяжкие», одновременно и без каких-либо объяснений поделились в Twitter одинаковой фотографией двух ослов. Под обеими картинками короткая подпись: «Скоро».

Продюсер сериала Питер Гулд поделился постом Пола и добавил: «Жду с нетерпением».

Фанаты сериала сразу начали строить предположения, что означает фотография с животными. Согласно одной версии, актеры таким образом намекают на будущее воссоединение.

На данный момент в разработке находится продолжение «Во все тяжкие» c героем Пола — Джесси. Согласно официальному синопсису, проект расскажет о «похищенном человеке и его поисках свободы». В данном случае Уолтер (персонаж Крэнстона), погибший в финальном эпизоде телесериала, сможет вернуться разве что во флешбэке.

Другой вариант — сериал-приквел «Лучше звоните Солу», пятый сезон которого ожидается в 2020 году. В 2018 году автор двух проектов Винс Гиллиган признался, что Джесси и Уолтер еще могут появиться в одном из будущих сезонов. «С нашей стороны будет большим упущением, если эти персонажи не появятся в сериале до его окончания», — заявил сценарист.

Есть еще третий вариант: Крэнстон и Пол решили таким образом просто подшутить над фанатами.

«Во все тяжкие» — история преподавателя химии Уолтера Уайта, которому ставят диагноз «рак легких». Чтобы обеспечить семью после смерти, он с бывшим учеником Джесси Пинкманом начинает производить и распространять метамфетамин. Со временем Уолтер втягивается в торговлю наркотиками и становится настоящим наркобароном, превратившись из мягкотелого и добродушного учителя в жестокого и беспощадного злодея.

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