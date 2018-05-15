Стартовали съемки девятого «Форсажа»

Сегодня, 09:13Обсудить0

Вин Дизель отметил окончание первого съемочного дня боевика «Форсаж 9» коротким видео с площадки. В ролике актер вместе с Мишель Родригес поражается, что они снимаются в девятом фильме франшизы, и благодарит за поддержку студию Universal и фанатов серии.

Джастин Лин, постановщик четырех фильмов франшизы, после непродолжительного перерыва вернулся к серии и занимает режиссерское кресло картины. Он также отметил первый день съемок фотографией в Twitter. «Чувствую себя дома», — написал Лин.

Сюжет «Форсажа 9» не раскрывается.

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