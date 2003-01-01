В российских кинотеатрах пройдут дополнительные показы «Мстители: Финал»

Сегодня, 17:14Обсудить0

Блокбастер «Мстители: Финал» вернется в российские кинотеатры: с 27 июня по 30 июня в залах формата IMAX пройдут дополнительные показы картины. Зрители смогут увидеть обращение режиссеров Джо и Энтони Руссо, незавершенную вырезанную сцену и эксклюзивное видео из фильма «Человек-паук: Вдали от дома».

Показы пройдут во всех крупных городах России, где есть кинотеатры с залами IMAX. Посетители сеансов также смогут получить в подарок специальные постеры «Финала».

О готовящемся ререлизе «Финала» 19 июня рассказал глава студии Marvel Кевин Файги. Тогда он уточнил, что речь не идет о расширенной версии фильма, так как, по словам Руссо, в картине почти нет удаленных сцен.

Источник: Пресс-служба Disney

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