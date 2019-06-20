Ролик «Человек-паук: Через мультивселенную»: Холланд, Гарфилд и Магуайр против Зловещей Шестерки

Сегодня, 16:19Обсудить0

В фильме «Человек-паук: Вдали от дома» персонаж Джейка Джилленхола заявляет, что он пришел из параллельной вселенной, проход в которую открылся после щелчка Таноса. Авторы сайта Nerdist решили развить эту идею и сделали в свой кроссовер трех серий о Человеке-пауке — Сэма Рэйми, Марка Уэбба и Джона Уоттса.

Сделанный в стиле мультфильма «Человек-паук: Через вселенные», этот ролик очень качественно использует материалы всех фильмов, благодаря чему Тоби Магуайр, Эндрю Гарфилд и Том Холланд органично смотрятся на экране вместе. Нашлось даже место для Зловещей Шестерки, куда вошли злодеи всех трех серий.

Несколькими днями ранее продюсера «Человека-паука» Эми Паскаль спросили, возможна ли встреча Холланда, Магуайра и Гарфилда на большом экране. Паскаль, которая прекрасно понимает, что в Голливуде когда-нибудь может случиться все что угодно, честно ответила: «Есть вероятность. Все возможно. В том смысле, что мультивселенная — отличная идея, потому как отрывает безграничные возможности».

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