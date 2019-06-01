Новый сценарист экранизации игры «Minecraft» и еще 14 новостей дня

Диана Ригг и Теренс Стэмп снимутся в триллере «Прошлой ночью в Сохо»

Сюжет проекта не раскрывается. Известно, что действие развернется в одном из самых оживленных районов Лондона, а центральным персонажем станет героиня Ани Тейлор-Джой. Эдгар Райт занимает режиссерское кресло проекта.

Источник: Variety

Эллисон Шредер напишет сценарий фильма «Майнкрафт»

Проект студии Warner — экранизация одноименной игры в жанре песочницы с элементами симулятора выживания и открытым миром. «Minecraft» предоставляет в распоряжение игрока трехмерный процедурно-генерируемый мир, полностью состоящий из кубических блоков, и дает возможность свободно перестраивать его, создавая сложные сооружения. Питер Соллетт поставит картину.

Источник: THR

Девятый сезон «Американской истории ужасов» стартует 18 сентября

Темой нового сезона, получившего подзаголовок «1984», станут слэшеры и прочие хорроры 1980-х. В остальном о сюжете ничего не известно.

Закари Ливай исполнит главную роль в экшен-комедии «Шпионы» (Spy Guys)

Ливай сыграет супершпиона в духе Джейсона Борна или Итана Ханта, который попадает в неприятности во время выполнения очередной миссии. Чтобы разобраться в ситуации и спасти мир, он вынужден работать со своим придурковатым университетским приятелем. Режиссер — Джефф Томсич.

Источник: Deadline

Джордж Клуни экранизирует для Netflix «Доброе утро, полночь» («Good Morning, Midnight»)

В центре сюжета — пожилой астроном Августин, всю жизнь изучавший звезды. Когда приходят новости о некой катастрофе, он остается совершенно один в арктической исследовательской станции. Именно там он встречает загадочную девочку Айрис, пока постепенно затихают отголоски остального мира. Параллельно с продолжительной миссии с Юпитера возвращается экипаж корабля «Эфир» во главе с капитаном Салливан. Августин и Салливан находятся за миллионы миль друг от друга, но их судьбы неразрывно связаны. Клуни также планирует исполнить в фильме главную роль.

Источник: Deadline

Энн Сарнофф назначена новой главой студии Warner

Она заменила на этом посту Кевина Цудзихару, оставившего руководящую позицию из-за секс-скандала с актрисой Шарлоттой Кирк. Сарнофф стала первой женщиной — главой студии за почти 100 лет существования Warner Bros.

Источник: Variety

Звезды «Очень странных дел» пересказали сюжет двух сезонов сериала

Третий сезон станет доступен подписчикам Netflix с 4 июля.

Джун Рафаэль получила роль в музыкальной комедии «Каверы»

Лента расскажет об ассистентке известной певицы, которая сама мечтает стать музыкальным продюсером. Но прежде ей придется преодолеть разнообразные преграды и опасности мира современной музыки. Ниша Ганатра займет режиссерское кресло картины.

Источник: Deadline

Маккенна Грейс исполнит главную роль в экранизации романа «Кроличий торт» («Rabbit Cake»)

Главная героиня первоисточника — молодая Элвис Бэббитт, чья голова забита разнообразными фактами. Когда ее мать тонет во время очередного приступа лунатизма, Элвис берется лично разобраться в странных обстоятельствах ее гибели. Она отправляется в путешествие по родному городку и постепенно смиряется с утратой благодаря окружающим ее людям и животным. Режиссер — Сьюзен Джонсон.

Источник: THR

Алан Камминг присоединился к актерскому составу сериала Briarpatch

Сюжет проекта вращается вокруг детектива Аллегры Дилл (Розарио Доусон), которая возвращается в родной техасский город после убийства сестры. Она намерена отыскать убийцу, но вместо этого оказывается втянута в полномасштабную войну с местными продажными властями.

Источник: Deadline

Лукресия Мартель возглавит жюри 76-го Венецианского кинофестиваля

Мартель известна как постановщица фильмов «Женщина без головы», «Зама» и «Святая девушка». Ее картины несколько раз показывали на кинофестивале в Каннах, а в 2001 году за ленту «Болото» она получила премию Альфреда Бауэра на Берлинском фестивале. Венецианский киносмотр пройдет с 28 августа по 7 сентября.

Источник: Variety

Констанс Ву снимется в драме «Прощай, витамин» (Goodbye, Vitamin)

Фильм, основанный на одноименном романе Рейчел Конг, рассказывает о Рут Янг. После того как ее отец, прославленный историк, лишился работы в университете из-за диагностированной болезни Альцгеймера, она срочно возвращается домой и при поддержке его бывших студентов организует фальшивые классы, чтобы он мог продолжать учить.

Источник: THR

Томаш Кот сыграет Николу Теслу в биографическом фильме «Никола» (Nikola)

Никола Тесла — легендарная личность в области электро- и радиотехники. Широко известен благодаря своему вкладу в создание устройств, работающих на переменном токе, многофазных систем, синхронного генератора и асинхронного электродвигателя, позволивших совершить так называемый второй этап промышленной революции. Фильм расскажет об одном из его самых последних экспериментов, который считается провальным. Ананд Такер поставит картину по собственному сценарию.

Источник: Deadline

Одесса Адлон, Майкл Влэмис и Тайлер Альварес снимутся в драме «Бассейны» (Pools)

Сюжет вращается вокруг Кеннеди, которая вынуждена прозябать в летней школе, вместо того чтобы наслаждаться солнцем. Устав от учебы, вместе с одноклассниками она отправляется в ночной загул по чужим бассейнам. Постепенно ночь веселья превращается в попытку понять, какое место Кеннеди занимает в мире и какое будущее ее ждет. Режиссер — Сэм Хэйес.

Источник: Deadline

Сериал «Зулейха открывает глаза» стал самой ожидаемой экранизацией на фестивале «Читка»

Проект канала «Россия 1» основан на романе Гузели Яхиной. Действие разворачивается зимой 1930 года, когда у татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму раскулачивают и отправляют по каторжному маршруту в Сибирь. Вместе с тридцатью ссыльными она оказывается брошенной в глухой тайге без пищи, крова и теплой одежды. Однако Зулейха находит в себе силы пройти через все испытания, главные из которых — испытание любовью и прощением.

Источник: Пресс-служба фестиваля «Читка»

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