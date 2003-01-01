Бокс-офис России: «Дылда» удивляет

1. «История игрушек 4» (1-я неделя), 138 млн рублей, 578 тысяч зрителей, 33 429 сеансов

Четвертая часть знаменитой франшизы подтвердила звание одного из самых непопулярных мейджорских мультфильмов у российского зрителя. Предыдущая серия в 2010 году стартовала с 74 млн рублей, новинка смогла улучшить этот показатель почти в два раза. Однако по сравнению с другими релизами Pixar в России у «Истории игрушек 4» все печально — лишь девятый старт с существенным отставанием от идущей на восьмом месте «Храброй сердцем» (168 млн рублей). Прошлогодняя «Суперсемейка 2» (еще один мультфильм студии, новая часть которого вышла в прокат после долгого перерыва) демонстрировала куда более впечатляющие результаты — 311 млн рублей в первый уик-энд. Среди анимационных проектов мейджоров ИИ4 стартовала на уровне «Человек-паук: Через вселенные» (134 млн рублей).

Причина недобора, быть может, в том, что публика познакомилась с первыми частями франшизы еще во времена, когда кинопрокат в России де-факто отсутствовал. Зритель так и не начал воспринимать мультфильм как обязательное для большого экрана зрелище. Российская аудитория, видимо, воспринимает «Историю игрушек» как развлечение для домашнего просмотра. Впрочем, у мультфильма отличный сарафан (среди больших релизов этого года оценки на КиноПоиске были выше только у «Зеленой книги»), что обещает фильму длинный прокат. Но цифры двух главных анимационных релизов 2019 года — «Как приручить дракона 3» (1,699 млрд рублей) от DreamWorks и «Тайной жизни домашних животных 2» от Illumination (о ней ниже) — разумеется, недостижимы.

2. «Люди в черном: Интернэшнл» (2-я неделя), 92 млн рублей (-58%), 310 тысяч зрителей, 22 955 сеансов

После 11 дней проката в копилке ребута «Людей в черном» 463 млн рублей. Это больше финальных сборов фильма «Tomb Raider: Лара Крофт» (419 млн рублей). Еще до наступления следующего уик-энда «Интернэшнл» обойдет и итоговую кассу «Хищника» (473 млн рублей). Россия остается для картины лучшей зарубежной территорией, если не брать в расчет кассу фильма в Китае. Итоговые сборы «Людей в черном» превысят 500 млн рублей и, может статься, дотянут до половины заработка предыдущей части франшизы (1,091 млрд рублей).

3. «Тайная жизнь домашних животных 2» (4-я неделя), 47 млн рублей (-59%), 217 тысяч зрителей, 12 449 сеансов

Мультфильм Illumination продолжает работать на длинной дистанции, постепенно приближаясь к отметке 1,4 млрд рублей сборов. После четырех недель проката анимация аккумулировала 1,334 миллиарда. Это четвертый результат 2019 года после финала «Мстителей» (2,573 млрд рублей), «Т-34» (2,256 млрд рублей) и «Как приручить дракона 3» (1,699 млрд рублей).

4. «Аладдин» (5-я неделя), 33 млн рублей (-50%), 131 тысяча зрителей, 5800 сеансов

Главный долгожитель топ-10 — музыкальная сказка Disney, которая продолжает радовать прокатчика отличными результатами. Уже понятно, что «Аладдин» обойдет финальные сборы «Капитана Марвел» (1,145 млрд рублей) и расположится на предварительной пятой строчке бокс-офиса 2019 года. На данный момент сборы картины Гая Ричи составляют 1,099 млрд рублей. У фильма лучшая посещаемость в топ-10 — 22 человека на одном сеансе (у «Истории игрушек 4» — 17 человек).

5. «Детские игры» (1-я неделя), 31 млн рублей, 111 тысяч зрителей, 10 913 сеансов

Избыток хорроров в прокате нынешнего года не лучшим образом сказывается на их кассовых достижениях. Вот и возрождение франшизы про куклу Чаки прошло по нижней границе ожиданий. Фильм показал почти тот же результат, что и «Ма» неделей ранее (30 млн рублей). Инди-хоррор «Кукла» три года назад в первый уик-энд выступал чуть убедительнее (33 млн рублей). Вероятно, на низкие сборы повлиял и выход на этой неделе третьей части «Проклятия Аннабель» — хоррора с похожей концепцией и более обширной фан-базой.

6. «Люди Икс: Темный Феникс» (3-я неделя), 22 млн рублей (-64%), 79 тысяч зрителей, 7152 сеанса

За три недели «Темный Феникс» довел свою кассу до 394 млн рублей. Итоговый результат фильма будет в районе 410—420 млн рублей — это третье место среди фильмов франшизы после ее перезапуска в 2011 году после «Дней минувшего будущего» (720 млн рублей) и «Апокалипсиса» (648 млн рублей). Меньше собирал только «Первый класс» в 2011-м (264 млн рублей).

7. «Дылда» (1-я неделя), 10,4 млн рублей, 28 тысяч зрителей, 1263 сеанса

Фильм Кантемира Балагова удивил: мало кто еще пару недель назад рассчитывал, что он вообще сможет пробиться в топ-10. Но ретродраме даже удалось стать лучшей в десятке по наработке на сеанс (7820 рублей). У занимающего второе место по этому показателю «Аладдина» наработка на сеанс составляет 5686 рублей. Более того, «Дылда» повторила и результат «Аладдина» по средней посещаемости — 22 человека на сеансе. Помог минимальный промежуток времени между показом фильма в Каннах, где фильм получил много позитивных отзывов прессы и приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд». У картины предсказуемо высокая доля московских сборов — 6 млн рублей из 10 миллионов «Дылда» заработала в столице.

8. «Ма» (2-я неделя), 8,6 млн рублей (-71%), 32 тысячи зрителей, 3790 сеансов

Хоррор с Октавией Спенсер в главной роли ничем не сумел зацепить российскую аудиторию, обвалившись на второй неделе, в том числе из-за конкуренции с «Детскими играми». Общая касса проекта составляет 53 млн рублей. И сильно увеличить эту сумму «Ма» не удастся ни при каких обстоятельствах. Жанровое столпотворение нынешним летом не дает шанса отработать в длину слабо показавшим себя на старте хоррорам.

9. «Дитя робота» (1-я неделя), 7,6 млн рублей, 25 тысяч зрителей, 3741 сеанс

Фантастическая драма Netflix стартовала крайне слабо, более чем в шесть раз ухудшив результат первого уик-энда триллера «Кловерфилд, 10» (49 млн рублей). Жанровой составляющей в «Дитя робота» оказалось недостаточно для поклонников фантастики, отсутствие экшена отрезало более широкую аудиторию, а спорный финальный твист не способствовал запуску позитивного сарафана. Итог — худший показатель средней посещаемости в топ-10 (6 человек на одном сеансе).

10. «Боль и слава» (2-я неделя), 3,8 млн рублей (-58%), 11 тысяч зрителей, 821 сеанс

Драма Педро Альмодовара за 11 дней проката заработала 20 млн рублей и превзошла финальные сборы «Джульетты» (19 млн рублей). Вскоре фильм преодолеет и итоговый показатель комедии «Я очень возбужден» (22 млн рублей). У «Боли и славы» немного шансов добраться до заработка «Разомкнутых объятий» (37 млн рублей), но взять планку в 30 млн рублей этот фильм способен.

Нынешний уик-энд вновь вряд ли порадует рекордными сборами: нет никаких предпосылок, что уже упоминаемый хоррор «Проклятие Аннабель 3» превзойдет результат второй части. Среди других релизов следует выделить «Курск» Томаса Винтерберга и мелодраму Оксаны Карас «Выше неба», за роль в которой Виктория Толстоганова получила награду на «Кинотавре».