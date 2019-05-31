Полная версия «Рокетмена» могла не получить прокатное удостоверение

Министр культуры Владимир Мединский считает, что полная версия фильма «Рокетмен», включающая в себя сцены с сексом и употреблением наркотиков, не получила бы прокатное удостоверение. Об этом глава ведомства заявил во время записи передачи «Диалог» канала «Россия 24».

«С „Рокетменом“ ситуация простая: дистрибьютор, российская компания, посмотрев фильм, поняла, что с этим фильмом в прокат лучше не выходить, — говорит чиновник. — Это будет нарушение целого ряда русских законов. Поэтому они аккуратно ножничками полторы минуты из фильма удалили и вот в этом секвестированном чуть-чуть виде подали нам заявку. Мы посмотрели, автоматически дали прокатное удостоверение на то, что нам подали».

«Вопрос. Фильм что‑то потерял?» — добавил Мединский.

«Если бы прокатчик подал нам неусеченную версию „Рокетмена“, то, скорее всего, мы должны были бы отказать в выдаче прокатного удостоверения, и прокатчик бы попал на деньги», — заключил министр культуры.

31 мая, после московской премьеры «Рокетмена» выяснилось, что в русской версии картины было вырезано несколько сцен. В частности, исчезла сцена, где Элтон Джон застает своего менеджера с другим мужчиной, а также эпизод секса Джона и менеджера. Под сокращение также попали моменты употребления наркотиков и алкоголя. Изменен и финальный титр. В оригинале говорится, что музыкант нашел свою любовь, удачно женился и воспитывает детей. В российской версии титр удален. При этом обрезанная версия все равно вышла со строгим возрастным рейтингом 18+.

«Мы не вырезаем ничего, я даже не понимаю, о чем речь идет, — заявил тогда Владимир Мединский по поводу инцидента. — Если вы представляете себе министерство культуры как организацию, которая ножницами в пленке что-то вырезает, это очень превратное впечатление. У нас другой функционал и другие задачи».

Чуть позже в интервью ТАСС он назвал решение прокатчика вырезать сцены маркетинговым ходом.

«Там именно такая ситуация. Это даже не самоцензура, это просто бизнес, они хотят продвигать свой продукт на российский рынок и хотят на этом заработать», — заметил глава ведомства.

Впоследствии ситуацию с удалением сцен раскритиковали Элтон Джон и исполнитель главной роли Тэрон Эджертон.

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