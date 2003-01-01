Дэнни Бойл планирует сделать продолжение «28 дней спустя»

Сегодня, 10:25Обсудить0

В беседе с газетой The Independent Дэнни Бойл признался, что работает над третьим фильмом хоррор-серии «28 дней спустя». «У нас с Алексом Гарлендом есть отличная идея для третьей части, — заявил режиссер. — Реально хорошая».

«Первый фильм привел к своего рода возрождению в жанре зомби-драмы, но там без отсылок к нему, — добавил Бойл. — Идея не выглядит вторичной. Алекс сейчас занят режиссурой собственных проектов, так что триквел завис в состоянии неопределенности, но никогда не знаешь наверняка».

Оригинальный «28 дней спустя» 2002 года рассказывал об эпидемии смертельного вируса, передающегося через кровь за считанные секунды и моментально превращающего человека в кровожадного монстра. За четыре недели почти все население Великобритании оказывается зараженным. Именно в этом опустошенном мире после операции приходит в себя главный герой, который теперь должен понять, как выжить и не стать жертвой зараженных.

Фильм Бойла стал хитом проката и собрал 82 млн долларов при бюджете в 8 млн долларов. В 2007 году вышел сиквел «28 недель спустя», который поставил Хуан Карлос Фреснадильо. Бюджет и размах продолжения выросли, но в итоге оно не смогло повторить успех оригинала — касса в 64 млн долларов и низкие оценки критиков.

Новый фильм Бойла, музыкальная мелодрама «Yesterday», появится в российских кинотеатрах 19 сентября.

Источник: The Independent

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