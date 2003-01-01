Стивен Сигал мог сыграть главную роль в «Бэтмене» Тима Бёртона

В честь 30-летия «Бэтмена» Тима Бёртона сценарист фильма Сэм Хэмм рассказал об интересном моменте в создании знаменитой картины. По его словам, студию Warner больше волновало, кто сыграет Бэтмена, из-за чего среди возможных исполнителей промелькнуло даже имя Стивена Сигала.

«В Warner Brothers многие хотели взять на эту роль звезду экшен-фильмов, — говорит Хэмм. — Искали актера на роль Бэтмена, а не Брюса Уэйна. Именно Брюс Уэйн должен был сработать, потому что Бэтмен — по большей части каскадер или кто-то бегающий в костюме на дальних планах. Не требуется мастер боевых искусств вроде, скажем, Стивена Сигала или кого-то вроде него, так как все это можно подделать. Сигал был одним из тех, кого нам предлагали».

«Он только появился на сцене, и люди думали: „Фигасе, да этот парень крут. Он может быть Бэтменом“. Не думаю, что дело дошло до читки сценария. Просто одно из возможных имен».

Роль в итоге досталась Майклу Китону, и на свет появился один из лучших фильмов о Бэтмене. Сигал, в 1988 году выпустивший фильм «Над законом», впоследствии снялся в нескольких популярных экшен-фильмах, но со временем превратился в живую пародию на вышедшую в тираж звезду боевиков.

Истоник: SyfyWire