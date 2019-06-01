Тайка Вайтити поставит мультфильм по комиксам «Флэш Гордон»

Сегодня, 09:15Обсудить0

Режиссер третьего «Тора» Тайка Вайтити займет режиссерское кресло полнометражного мультфильма «Флэш Гордон» — экранизации одноименных фантастических комиксов. Вайтити также напишет сценарий анимационного проекта.

Флэш Гордон дебютировал на страницах газетных комик-стрипов в 1934 году. Блондин, игрок в поло (впоследствии ставший американским футболистом) и выпускник Йельского университета, он вместе с полубезумным ученым Хансом Зарковом и своей подругой Дейл Арден отправился в опасное путешествие в космос в попытке выяснить, кто угрожает Земле. Так они попадают на планету Монго, которой правит император Минг Беспощадный. Гордон вместе с друзьями начинает борьбу с безжалостным тираном, но сперва они должны объединить разрозненные племена другого мира.

История Флэша Гордона неоднократно экранизировалась. Самая известная адаптация — фильм 1980 года «Флэш Гордон», главную роль в котором исполнил Сэм Дж. Джонс. Лента провалилась в прокате, но впоследствии получила культовый статус и остается популярной и по сей день.

Ранее сообщалось, что экранизацией «Флэша Гордона» займется Джулиус Эйвери, режиссер военного хоррора «Оверлорд». На данный момент неизвестно, будут ли два проекта существовать параллельно или мультфильм заменит игровой вариант.

Источник: Deadline

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