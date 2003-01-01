Kinodanz окончательно отказалась от претензий к BadComedian

Мировое соглашение между автором YouTube-канала BadComedian Евгением Баженовым и кинокомпанией KD Studios (старое название — Kinodanz) достигнуто в суде, сообщает «МБХ медиа». По результатам соглашения компания отозвала все претензии к Баженову, включая иск на 1 млн рублей и требование удалить обзор фильма «За гранью реальности».

«Из сегодняшнего решения ни то ни другое не вытекает, решение было принято после переговоров со сторонами, истец отказался от иска», — заявил адвокат Баженова Сергей Панченко. По его словам, решение суда обжаловано не будет.

3 июня стало известно, что KD Studios подала против Баженова иск на сумму 1 млн рублей. Компания считала, что блогер в обзоре на фильм «За гранью реальности» нарушил допустимый объем цитирования исходного произведения. Сам Баженов расценил их действия как цензуру, после чего на сторону видеоблогера встали зрители и кинематографисты. Скандал привел к тому, что в прокуратуру была направлена просьба проверить, на каких условиях министерство культуры проводит финансирование проектов студии.

Источник: «МБХ медиа»

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