Kinodanz окончательно отказалась от претензий к BadComedian

Сегодня, 17:13Обсудить0

Мировое соглашение между автором YouTube-канала BadComedian Евгением Баженовым и кинокомпанией KD Studios (старое название — Kinodanz) достигнуто в суде, сообщает «МБХ медиа». По результатам соглашения компания отозвала все претензии к Баженову, включая иск на 1 млн рублей и требование удалить обзор фильма «За гранью реальности».

«Из сегодняшнего решения ни то ни другое не вытекает, решение было принято после переговоров со сторонами, истец отказался от иска», — заявил адвокат Баженова Сергей Панченко. По его словам, решение суда обжаловано не будет.

3 июня стало известно, что KD Studios подала против Баженова иск на сумму 1 млн рублей. Компания считала, что блогер в обзоре на фильм «За гранью реальности» нарушил допустимый объем цитирования исходного произведения. Сам Баженов расценил их действия как цензуру, после чего на сторону видеоблогера встали зрители и кинематографисты. Скандал привел к тому, что в прокуратуру была направлена просьба проверить, на каких условиях министерство культуры проводит финансирование проектов студии.

Источник: «МБХ медиа»

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Смотрите также

Восемь женщин обвинили Макса Лэндиса в сексуальном насилии

19 июня

Kinodanz предложила мирно разрешить конфликт с BadComedian

5 июня

Лука Гуаданьино раскритиковал нападки на Вуди Аллена

29 мая

Эллисон Мэк из «Тайн Смолвиля» призналась в организации секс-рабства

9 апреля

Главное сегодня

В предыдущих сериях

Подкаст«Благие знамения»: Чем расстроила и порадовала долгожданная экранизация?

Сегодня

Ангел Чарли: Как безумный гуру Мэнсон стал суперзвездой

Сегодня

Сэмюэлу Л. Джексону не понравилась ошибка на постере «Человека-паука»

Сегодня, 18:42

Kinodanz окончательно отказалась от претензий к BadComedian

Сегодня, 17:13

Раскадровки из неснятого «Супермена» и еще 9 новостей выходных

Сегодня, 16:52

Драма «Курск» не выйдет в украинский прокат

Сегодня, 14:57

Тройной подбородок: За что любили и ненавидели исполнителей роли Бэтмена

Вчера
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании