Раскадровки из неснятого «Супермена» и еще 9 новостей выходных

Эмиль Хирш снимется в комедии «Обратная тропа»

Главный герой фильма — Макс Барбер, задолжавший крупную сумму денег местному гангстеру. Чтобы спасти свою шкуру, он придумывает аферу со страховкой: нанимает давно спившегося и всеми забытого киноковбоя Дюка Монтану, чтобы снять его в своем вестерне. Барбер рассчитывает убить свою звезду в первый же день, однако Дюк, настроенный исправить прошлые ошибки, выводит все предприятие на совершенно новый уровень. Джордж Галло поставит картину — ремейк одноименного фильма 1982 года.

Источник: THR

Дэнни Бойл считает, что Роберт Паттинсон должен стать новым Джеймсом Бондом

В беседе с The Giardian бывший режиссер «Бонда 25» рассказал, что недавно посмотрел картину Клер Дени «Высшее общество», где Паттинсон исполнил главную роль. «Было очень странно, потому что я сидел там и думал: „О Господи, они должны взять его на роль Бонда“», — заметил Бойл.

Постановщика не смущает относительно молодой возраст актера (33 года): «Не-не, ему должно быть в районе тридцати. Сколько было Шон Коннери? Он готов».

Источник: The Guardian

Питер Рэмзи поделился раскадровками из неснятого фильма о Супермене

В 2004 году Джей Джей Абрамс написал сценарий картины Superman: Flyby, где Супермен сражался со другим криптонцем — кузеном Тай-Зором. До начала производства студия Wаrner закрыла проект и вместо этого выпустила фильм Брайана Сингера «Возвращение Супермена».

Ол Паркер экранизирует «Дарительницу звезд» (The Giver of Stars) Джоджо Мойес

Действие романа, основанного на реальных событиях, разворачивается в Кентукки времен Великой депрессии. В центре сюжета пять женщин — участниц компании по созданию передвижных библиотек. Вместе они отправляются в опасное путешествие, чтобы доставить книги к отдаленным и труднодоступным уголкам штата.

Источник: Variety

Чиветель Эджиофор получил роль в боевике «Старая гвардия»

Экранизация одноименно комикса расскажет о группе воинов из разных эпох, по неизвестным причинам ставших бессмертными. На протяжении веков они сражаются бок о бок под командованием Энди (Шарлиз Терон), когда-то известной под именем Андромаха из Скифии. Джина Принс-Байтвуд поставит картину.

Источник: Deadline

Джеймс Марсден и Эмбер Хёрд могут сняться в сериале «Противостояние»

Проект многосерийной экранизации одноименного романа Стивена Кинга разрабатывает CBS All Access. На секретной базе происходит утечка смертельного вируса. Весь штат лаборатории погибает на рабочих местах, однако выживает охранник со своей женой и ребенком. Освобождение семейства из стен объекта стоит жизни тысячам людей — зараза вызывает жестокую эпидемию. Немногие уцелевшие после нее разделились на два лагеря: первые остались верны идеалам прошлого, вторые же примкнули к таинственному Черному человеку, стремящемуся к мировому господству. Кроме Марсдена и Хёрд, роли в сериале могут получить Вупи Голдберг, Грег Киннир, Одесса Янг и Генри Зага. Со всеми актерами сейчас ведутся переговоры.

Источник: Collider

Постеры «Короля Льва»

Новый телеролик:

Российская премьера фильма состоится 18 июля.

Джим Джармуш назвал новый сезон «Твин Пикс» главным американским фильмом десятилетия

«За последние 10 лет лучшим в американском кино для меня стал „Твин Пикс“, — признался режиссер. — 18-часовой фильм, постижимый и фантастический в самом прекрасном и смелом виде. Это шедевр. Почему они не могут просто дать Дэвиду Линчу денег, когда ему потребуется? Почему не дать Терри Гиллиаму? Ему нужны деньги, чтобы сделать что-то, просто дайте! Я не понимаю».

Источник: Vulture

Кэйли Спэни исполнит главную роль в ремейке «Колдовства»

Сюжет оригинала 1996 года вращается вокруг школьницы Ханны, которая вместе с тремя одноклассницами начинает практиковать черную магию. Они рассчитывали получить безграничную власть над другими, но вместо этого разбудили колдовские силы, которые теперь не в силах остановить, даже когда гибнут ни в чем не повинные люди. Зои Листер Джонс занимает режиссерское кресло проекта.

Источник: THR

Алан Тейлор поставит драму «Золотая гора» (Gold Mountain)

Действие развернется в Сан-Франциско в 1850-е, в период вспышки золотой лихорадки. Главная героиня — вдова, приехавшая из Китая вместе с молодой девушкой. В Америке они планируют заработать, обманывая местных мужчин, но сперва должны преодолеть взаимную неприязнь. Мишель Йео планирует исполнить в фильме одну из главных ролей.

Источник: THR

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