Опрос: «Агенты „Щ.И.Т.“» обошли по популярности «Сорвиголову»

Сегодня, 14:05Обсудить0

Среди пользователей Reddit/marvelstudios, посвященного проектам Marvel, прошел опрос, призванный выявить, какой сериал предпочитают фанаты. В результате первое место занял сериал канала ABC «Агенты „Щ.И.Т.“», собравший 56,67% голосов. Второе место досталось проекту Netflix «Сорвиголова» с 32,92%.

Как видно из графика, остальные сериалы по комиксам Marvel не смогли преодолеть даже отметку в 3%. Ближе всех подобрался «Каратель». Меньше всего пользователи r/marvelstudios предпочитают сериал «Беглецы» (0,42%).

При этом стоит отметить, что опрос показывает лишь срез определенной группы фанатов Marvel и не является решающим и окончательным.

«Агенты „Щ.И.Т.“» стартовали в 2013 году в качестве телевизионного спин-оффа «Мстителей». Агент Колсон, погибший в фильме Джосса Уидона, вернулся в качестве лидера особого отряда, разбирающегося с самыми странными делами. Изначально события телесериала развивались параллельно с киновселенной, но со временем проекты разделились и теперь существуют практически независимо друг от друга. Сейчас выходит шестой сезон «Агентов „Щ.И.Т.“», а седьмой ожидается в 2020 году.

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