Американский бокс-офис: «История игрушек 4» и Чаки победили всех

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 21 по 23 июня. Данные предварительные и могут измениться.

1. «История игрушек 4» (1-я неделя), 118 млн долларов, 4575 кинотеатров

Вуди, Базз Лайтер и Бо Пип вернулись в кинотеатры в компании новых пластмассовых героев и начали сразу с девятизначной суммы. После хитовой «Истории игрушек 3» казалось, что продолжения уже не будет, но Pixar и Disney решили: от добра добра не ищут. Четвертая часть показала лучший старт франшизы (у предыдущей в 2010 году было 110 миллионов в первые три дня) и третий лучший уик-энд года. Первые два — у «Мстители: Финал» и «Капитана Марвел». Такой расклад — очередной знак того, что у Disney скоро вовсе не останется конкурентов.

Сказочная машина главной голливудской студии провела образцовую рекламную кампанию, которая началась с Супербоула зимой, и поставила «Историю игрушек 4» на идеальную летнюю дату. У фильма не будет конкурентов еще три недели: следующий большой семейный фильм — «Король Лев», который выходит 19 июля, и это тоже, естественно, проект Disney. Можно делать ставки, что итоговые сборы будут выше стартовых в 3,5 раза, как у предыдущих июньских релизов Pixar. Это означает, что четвертые «Игрушки» имеют шансы на 420 миллионов в американском прокате. О том же говорит прекрасный прием у критиков (98% на Rotten Tomatoes) и зрителей (оценка A на CinemaScore).

«История игрушек 4» — на четвертом месте в истории среди анимационных фильмов, и это, конечно, прекрасный результат для Disney. Успех немного омрачает то, что вообще-то студия рассчитывала на еще большие сборы. «Мышиная корпорация» прогнозировала 140 миллионов, а некоторые независимые аналитики называли цифры даже выше. Ошибка связана с тем, что прогнозисты ориентировались на «Суперсемейку 2», заработавшую 182 миллиона в первый уик-энд. Но тот фильм был всего лишь второй частью франшизы и вышел через 14 лет после первой. А здесь мы имеем дело с четвертым фильмом, и с выхода предыдущего прошло куда меньше времени (9 лет). Все-таки зрители устают даже от такой блестящей серии, как «История игрушек». Франшизе уже почти четверть века.

Надо заметить, что в этом году прогнозы постоянно переоценивают сиквелы: в последние недели так было с «Людьми в черном», «Темным Фениксом» и «Годзиллой 2».

2. «Детские игры» (1-я неделя), 14 млн долларов, 3007 кинотеатров

На втором месте совсем другая игрушка. United Artists перезапустила хоррор о кукле Чаки, злом друге всех детей. В новой версии играет Обри Плаза, а Чаки говорит голосом Марка Хэмилла. Само собой, от лидера недели «Детские игры» отстали во много раз, но зато с ходу собрали больше своего бюджета (по данным студии, в производстве фильм стоил 10 миллионов, независимые аналитики оценивают расходы в 13 миллионов). В категории малобюджетного кино ужасы — самый надежный жанр. Пугаться интереснее вместе, поэтому зрители продолжают идти на хорроры в кинотеатры. Прокатчики «Детских игр» применили частую в таких случаях стратегию контрпрограмминга, поставив фильм на одну дату с большим тентполом («История игрушек 4»). Ужасы — единственный жанр, который выживает в такой конкуренции.

Не стоит ждать от «Детских игр» рекордов или долгой жизни в прокате. У фильма не лучшая пресса (60% Rotten Tomatoes), а оценка C+ на CinemaScore — невысокая и средняя для хорроров. Ждем быстрого падения сборов, на что-то другое не рассчитывает и сама студия. Уже во время первого уик-энда интерес к фильму начал падать, так что он недобрал до прогнозов, суливших ему 18 миллионов.

3. «Аладдин» (5-я неделя), 12,2 млн долларов (-29,5%), 3435 кинотеатров (-121)

Пятая неделя проката, и «Аладдин» продолжает держаться на третьей строчке, уступив только новым релизам. Сборы багдадского вора достигли 287 миллионов в Америке и 810 миллионов во всем мире.

4. «Люди в черном: Интернэшнл» (2-я неделя), 10,8 млн долларов (-64,2%), 4224 кинотеатра

Да, без Уилла Смита «Люди в черном» уже не те, как видно из того, что другой фильм с Уиллом Смитом находится строчкой выше, хотя идет в прокате в три раза дольше. А извлечь какие-то серьезные достоинства из обновления актерского состава авторам «Интернэшнл» не удалось. На вторую неделю проката новые ЛВЧ с Тессой Томпсон и Крисом Хемсвортом просели на 64% и опустились с первого места сразу на четвертое. После 10 дней в кинотеатрах домашние сборы четвертых «Людей в черном» составляют всего 52,7 миллиона.

5. «Тайная жизнь домашних животных 2» (3-я неделя), 10,3 млн долларов (-57,8%), 3804 кинотеатра (-760)

Релиз «Истории игрушек» больнее всего ударил, конечно, по «Тайной жизни домашних животных 2». Мультфильм Universal и до этого показывал не очень высокие относительно ожиданий результаты, а с выходом конкурента потерял больше половины от цифры предыдущей недели. Сейчас у «Тайной жизни 2» 117 миллионов в Америке, а за границей она зарабатывает меньше, чем другая семейная анимация. Если у той же «Истории игрушек 4» в первый уик-энд зарубежные сборы примерно равны американским, то у «Тайной жизни» это чуть меньше 40%. Общая касса по миру — 194 миллиона.

6. «Рокетмен» (4-я неделя), 5,7 млн долларов (-40%), 2414 кинотеатров (-607)

Еще одна удачная неделя для байопика Элтона Джона. Фильм Декстера Флетчера с Тэроном Эджертоном в роли певца на сегодняшний день имеет 77 миллионов в США и Канаде.

7. «Джон Уик 3» (6-я неделя), 4,1 млн долларов (-36,3%), 1607 кинотеатров (-426)

Шестая и, похоже, не последняя неделя «Джона Уика 3» в десятке. По сравнению с прошлой неделей фильм даже поднялся на одну строчку рейтинга. Текущие показатели — 156 миллионов в Америке, 289 миллионов во всем мире.

8. «Годзилла 2: Король монстров» (4-я неделя), 3,7 млн долларов (-57,9%), 2368 кинотеатров (-839)

«Годзилла» перешагнул за 100 миллионов на внутреннем рынке, но для такого крупного зверя это небольшое достижение. Куда лучше дела обстоят за рубежом, где монстр получил 70% своей кассы. Общие сборы по миру на сегодня — 349 миллионов долларов.

9. «Люди Икс: Темный Феникс» (3-я неделя), 3,6 млн долларов (-61,5%), 2054 кинотеатра (-1667)

Еще один сбитый летчик — 12-й фильм о «Людях Икс», продержавшийся в десятке всего три недели. Потеряв больше 60% сборов и сразу четыре строчки рейтинга, «Темный Феникс» едва дотянул до 60 миллионов в Америке. Большинство фильмов во франшизе получали больше в первый же уик-энд.

10. «Шафт» (2-я неделя), 3,6 млн долларов (-60,1%), 2952 кинотеатра

Очередь из фильмов-неудачников, скопившихся внизу рейтинга, замыкает «Шафт». Новая версия старого блэксплотейшена не задержалась в десятке, собрав за 10 дней чуть меньше 16 миллионов.

Ну а новый фильм Люка Бессона «Анна» с Хелен Миррен и вовсе не смог добраться до первой десятки. Предыдущий фильм француза, «Люси», вроде бы не очень отличался от свежего (тоже боевик с женским именем в названии), но там была Скарлетт Йоханссон, а рекламой занималась Universal («Анну» прокатывает Lionsgate). Отсюда 43,9 миллиона в первый уик-энд. У «Анны» же лишь 3,5 миллиона. Это связано в том числе и с решением Бессона сосредоточить усилия на Европе и Азии. Его компания EuropaCorp не стала вкладываться в рекламу в Америке, отдав промокампанию в руки Lionsgate.

Главным новым релизом следующей недели станет хоррор «Проклятие Аннабель 3», который должен выйти не менее чем в 3500 кинотеатрах. «Yesterday» Дэнни Бойла покажут около 2600 кинотеатров.