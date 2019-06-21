Клоун из «Оно» попал в заставку сериала «Чирс»

20 минут назадОбсудить0

Пользователь Twitter Джесси МакЛарен поделился новой версией заставки комедийного сериала «Чирс» с клоуном Пеннивайзом в каждой фотографии. В ролике представлена как версия Билла Скарсгарда из «Оно» (включая образ без грима из трейлера второй части), так Тима Карри из телефильма 1990 года.

Двумя годами ранее МакЛарен провернул похожий трюк со свадебными фотографиями своей сестры — везде добавил Пеннивайза.

«Чирс» — один из самых популярных американских сериалов, выходивший с 1982-го по 1993-й. Практически все действие 11 сезонов разворачивалось в стенах небольшого бостонского бара, где персонал и завсегдатаи бара каждый день болтали о проблемах, смеялись друг над другом и обсуждали забавные случаи из жизни. Именно из него впоследствии вышел не менее популярный сериал «Фрейзер».

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