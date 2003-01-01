Александр Петров не вернется в продолжении «Гоголя»

2 часа назадОбсудить0

В свежем номере журнала «Бюллетень кинопрокатчика» маркетинг-директор телеканала ТВ-3 Лили Шерозия рассказала, что исполнитель главной роли в сериале «Гоголь» Александр Петров не вернется в полнометражном продолжении проекта.

«Да, и это как в бондиане: Джеймса Бонда играют разные актеры в разное время, — говорит Шерозия в ответ на вопрос о причастности Петрова. — Думаю, на популярности самого Николая Васильевича это никак не скажется».

«Гоголь» — история молодого Николая Гоголя, приехавшего в украинский поселок Диканька вместе с городским следователем Гуро, чтобы расследовать дело об убийствах девушек. Вскоре становится понятно, что в происшествии замешаны потусторонние силы, и будущему классику приходится столкнуться с утопленницами, ведьмами и могучими духами.

Проект ТВ-3 был выпущен в кинотеатрах в трех частях, каждая из которых была разбита на несколько эпизодов. Первая, «Гоголь. Начало», увидела свет осенью 2017 года. Впоследствии вышло два продолжения — «Гоголь. Вий» и «Гоголь. Страшная месть». Весной 2019-го канал выпустил телеверсию «Гоголя», куда вошло более 100 минут оригинального контента, который был недоступен зрителям в кино.

По словам Шерозии, «Гоголь» изначально снимался в качестве сериала, и лишь после того, как продюсеры увидели готовый материал, было принято решение выпустить его в кинотеатрах.

«Теперь, когда мы уже понимаем, что это отлично смотрится на большом экране, что сложилась вселенная наших супергероев-писателей, у которой уже есть свои поклонники, нет никакой необходимости снимать это как сериал, так как проект уже существует как фильм», — заметила Шерозия.

Источник: «Бюллетень кинопрокатчика»

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