Ушел из жизни актер Андрей Харитонов

Сегодня, 10:03

На 60-м году жизни скончался актер Андрей Харитонов, известный по роли в мини-сериале «Овод». О его смерти сообщил режиссер Виталий Манский.

Кончину актера также подтвердила его жена Ольга Смирягина.

Харитонов родился 25 июля 1959 года в Киеве. В 1980-м окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения и в том же году сыграл свою главную роль — Артура Бертона в телефильме Николая Мащенко «Овод».

С 1984 по 1990 год Харитонов был ведущим артистом Малого театра в Москве. В 1991 году дебютировал в режиссуре с фильмом «Жажда страсти» — адаптацией рассказов Валерия Брюсова. На кинофестивале «Кинотавр» картина взяла специальный приз в конкурсе «Кино для избранных».

В фильмографии Харитонова более 30 фильмов и сериалов. Он исполнил главные роли в фильмах «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Человек-невидимка», «Тайна „Черных дроздов“», «Вольный ветер» и других.

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