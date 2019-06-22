Слух дня: Вачовски поставят новую «Матрицу»

Согласно информации сайта Discussing Film, Лана и Лилли Вачовски планируют вернуться к «Матрице» и поставить новый фильм фантастической франшизы. По данным источника, подготовка к работе идет уже некоторое время, и старт съемок запланирован на начало 2020 года.

Инсайдеры также сообщают, что сценарий нового фильма написал Зак Пенн, который начал работать над текстом перезапуска в 2017-м. В том же году появилась информация, что на главную роль студия намерена пригласить Майкла Б. Джордана. Какие-либо подробности сюжета отсутствуют.

Стоит отметить, что представленная информация — лишь слух, не подтвержденный проверенными источниками. В марте бывший глава Warner Кевин Цудзихара признался, что студия хотела бы расширить вселенные «Матрицы» и «Безумного Макса», но ничего точного не рассказал.

После этого Чад Стахелски, сотрудничавший с Вачовски в качестве каскадера, раскрыл, что режиссеры работают над новой «Матрицей». По его словам, они планируют расширить знакомый мир франшизы. Однако впоследствии выяснилось, что его процитировали неверно и вырвали слова из контекста.

Источник: Discussing Film