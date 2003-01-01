13 лучших трейлеров недели: Тролли, террор и очень странные дела

«Битва при Фэнудун»

Героические киношные корейцы продолжают вести нескончаемую борьбу за независимость против злостных японских захватчиков. Чтобы случайный зритель не сомневался, кто тут плохой, японца нам сразу показывают по локоть в крови. Действие происходит в Маньчжурии в июне 1920 года, когда несколько корейских партизанских отрядов объединили усилия, чтобы получить численное преимущество примерно в три раза и противостоять императорской армии Японии. Противник имеет конницу, пушки и пулеметы, а наши герои — большие ножи, винтовки Мосина и несокрушимую веру в победу.

«Блеск», третий сезон

Безудержные королевы ринга возвращаются в третьем сезоне, где им придется сражаться за внимание публики в Лас-Вегасе. Новые условия и окружение позволит главному женскому сериалу Netflix показать себя с новой стороны.

«Божественная ярость»

Корейцы осваивают западное направление фильмов ужасов с экзорцизмом, демонами и христианским символизмом. На подобную тему снято уже немало сериалов, но с полнометражным кино дело обстоит пока скромнее. Это история о молодом человеке, выросшем без отца и реализовавшем себя на бойцовском ринге. Когда у парня обнаруживаются стигматы и удивительные способности, ему приходится подружиться со священником, чтобы вместе бороться со злыми силами. В главных ролях — ветеран корейского кино Ан Сон-ги и кумиры молодежи Пак Со-джун и У До-хван.

«Крылья над Эверестом»

В Китае в тренде боевики про людей в невыносимых условиях, в том числе и погодных. Как и грядущий потенциальный блокбастер «Альпинисты», эта картина расскажет об опасной горной вершине Эверест, куда члены спасательной организации «Крылья» вынуждены отправиться, чтобы достать важные международные документы из разбившегося самолета. У команды есть всего 72 часа и -40 градусов по Цельсию, а также ледяной ветер, сходящие лавины и падающие вертолеты.

«Кто не спрятался»

Черная комедия о причудах богатых. Молодая жена с новоиспеченным супругом отправляются в гости к его родне. Те принимают ее с распростертыми объятиями, но, прежде чем стать полноценным членом семьи, они должны сыграть в игру. Тут-то и начинается веселье со случайными убийствами и арбалетами.

«Очень странные дела», третий сезон

В каталоге Netflix сериал братья Даффер занимает особое место, и третий сезон его готовится с особой помпой. Десятки самых разных компаний, от производителей содовой до кроссовок, объединились со стрим-сервисом, чтобы выпустить товары к новому сезону и стать частью великого. Как именно закончится история Изнанки и городка Хокинс, станет известно уже 4 июля.

«Пацаны»

Сет Роген и Эван Голдберг, вооружившись хулиганским комиксом Гарта Энниса, взялись выступить против супергероев, захвативших кинотеатры. Бой пройдет с матами, дельфинами, кровью и под музыку Spice Girls.

«Перестрелка на гусином озере»

Участник основной программы недавнего Каннского кинофестиваля, китайский пролетарский нуар с типичными для жанра блужданиями по неприглядным закоулкам Поднебесной и длинными пролетами камеры. Случайно убивший полицейского бандит теперь вынужден скрываться от правосудия, за его голову даже назначена награда. Парню пытается помочь девушка, чья жизнь также принадлежит преступной шайке. Критики отмечают визуальную поэтичность картины, символизм, фатализм и непривычную для западного зрителя манеру повествования.

«Плохой трип»

Ядреная смесь из пранков и постановочной комедии. Два приятеля забирают машину сестры, пока та отбывает срок в тюрьме. Однако вскоре она сбегает, а любимое авто не доживет до финала. Сюжет здесь лишь для того, чтобы объединить воедино серию розыгрышей, где случайные прохожие становятся свидетелями странных событий — от побега из тюрьмы до драки на крыше.

«Серебряные коньки»

«Волшебное приключение, которое запомнится зрителям навсегда», — обещают создатели милой романтической картины. Действие разворачивается в Санкт-Петербурге 1899 года, в канун Рождества. Судьба сводит на праздничных улицах двух людей из разных миров — Матвея и Алису. Он — сын фонарщика, чье главное и единственное богатство — доставшиеся по наследству посеребренные коньки. Она — дочь крупного сановника, грезящая о науке. У них разные мечты и судьбы, но, однажды столкнувшись, они устремляются вперед вместе.

«Сокол из арахисовой пасты»

Зрительский любимчик с последнего кинофестиваля «Сандэнс» — странное роуд-муви о личной свободе и американской мечте. В комплекте Шайа ЛаБаф в роли побитого жизнью, но мудрого бродяги, чья жизнь меняется с появлением главного героя.

«Террор», второй сезон

Оставив позади холодную Арктику, действие сериала переместилось в Америку 1940-х, в лагеря для интернированных японцев. Здесь сверхъестественный ужас переплетается с ужасом человеческим в лице почти 120 тысяч людей, лишенных свободы из-за страха перед чем-то далеким и плохо понятным.

«Тролли 2»

Вечно жизнерадостные тролли отравляются в мировое турне. Кроме привычных поп-мелодий, в сиквеле будет расовое разделение на музыкальные жанры. Одним — только классика, другим — техно, третьим — рок. Именно последние здесь по странной причине представлены злодеями.