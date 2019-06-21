Рэй Уинстон в сольном фильме о Черной Вдове и еще 9 новостей дня

Морена Баккарин присоединилась к актерскому составу триллера «Уолдо»

Сюжет фильма, основанного на романе Ховарда Гулда, вращается вокруг бывшего детектива полиции Лос-Анджелеса Чарли Уолдо (Чарли Ханнэм), который оставил службу, поселился в лесах и ведет минималистичный образ жизни. Однако в какой-то момент он вынужден вернуться к работе, стать частным сыщиком и расследовать убийство супруги эксцентричной звезды (Мэл Гибсон). Тим Киркби поставит картину.

Источник: Deadline

Рей Уинстон снимется в «Черной Вдове» студии Marvel

Сюжет «Черной Вдовы» держится в строгой тайне. Известно лишь, что проект станет приквелом и расскажет об одной из темных страниц в истории персонажа. По слухам, действие развернется в 1990—2000-е. Кого сыграет Уинстон, не уточняется. Кейт Шортланд занимает режиссерское кресло картины.

Источник: Variety

Съемки сиквела «Хэллоуина» стартуют осенью 2019-го

Дэвид Гордон Грин, поставивший перезапуск хоррор-франшизы о Майке Майерсе, написал сценарий продолжения и должен занять режиссерское кресло проекта. Джейми Ли Кёртис вернется в сиквеле в роли Лесли Строуд.

Источник: Collider

Джей Джей Абрамс с сыном Генри написали комикс о Человеке-пауке

Сюжет комикса не раскрывается, но Абрамс рассказал, что читателей ждет новый суперзлодей Трупный (Cadavers). Сара Пичелли проиллюстрирует комикс, а Оливье Койпел выступает художником обложки.

Деми Мур получила роль в экранизации романа «Дивный новый мир»

Действие сериала, основанного на одноименном произведении Олдоса Хаксли, разворачивается в Лондоне далекого будущего, где потребление возведено в культ, а символом потребительского бога выступает Генри Форд. Человечество разбито на касты, а все проблемы решаются с помощью безвредного наркотика сома. Однажды двое обитателей оказываются за пределами Лондона и попадают в самый центр кровопролитного восстания. Олден Эренрайк исполнит в сериале главную роль.

Источник: Deadline

Берт В. Ройал поставит спин-офф комедии «Отличница легкого поведения»

Оригинал вышел в 2010 году. Эмма Стоун сыграла школьницу, над которой насмехаются из-за пущенного слуха о потере ею невинности. Но она превращает этот слух в достоинство и сразу становится популярной, заметно пошатнув школьные устои. Действие нового фильма развернется в той же школе, но в остальном о сюжете практически ничего не известно. Стоун, скорее всего, не появится в спин-оффе.

Источник: Variety

Зрители в костюмах Чаки пришли на премьеру «Детских игр»

Ремейк хоррора о кукле убийце уже в российском прокате.

Рон Ховард экранизирует детскую книгу «Уменьшающийся Трихорн» (The Shrinking of Treehorn)

Сюжет вращается вокруг мальчика по имени Трихорн, который начинает уменьшаться после партии в странную настольную игру. Никто не знает, почему это происходит, а родители считают, что он делает это специально, чтобы выделиться. Роб Либер напишет сценарий адаптации.

Источник: Variety

«Дылда» Кантемира Балагова выйдет в прокат в Европе, Китае, Великобритании и США

Об этом в Instagram сообщил продюсер фильма Александр Роднянский:

«Дылда» уже в российском прокате.

Эмили Дин поставит мультфильм «Тао» (Tao) для студии Sony

Сюжет проекта не раскрывается. Известно, что это будет фантастика с женским персонажем во главе, а действие развернется в Китае. Тоня Конг напишет сценарий мультфильма.

Источник: Deadline

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.