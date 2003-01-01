Пьяный Рассел Кроу купил у Леонардо ДиКаприо череп динозавра

Во время записи передачи Говарда Стерна Рассел Кроу рассказал, как несколько лет назад у него дома появился череп мозазавра за 35 тыс. долларов. Актер признался, что купил древность у Леонардо ДиКаприо в качестве подарка для сыновей.

«Я купил его для детей, но, честно говоря, в деле было замешано немало водки», — говорит Кроу.

«Мне кажется, ДиКаприо сам предложил, — продолжает актер. — Он такой: „У меня есть вот этот, но на рынке скоро появится другой, который я хотел, так что я пытаюсь продать его“. Я сказал: „Покупаю“».

«Отчасти я его купил в районе 2008-го или 2009-го из-за детей, — добавил Кроу. — В особенности из-за моих старших, которые увлекались динозаврами. Так что я сказал: „Вот вам для игровой комнаты!“»

В апреле 2018 года череп ушел с молотка во время аукциона «Искусство развода», который Кроу устроил после расставания с женой. Актер продал большую часть своего имущества, включая многие предметы со съемок. Череп мозазавра обошелся новому владельцу в 65 тыс. долларов.

С 30 июня зрители смогут увидеть неузнаваемого Кроу в сериале «Самый громкий голос в комнате».