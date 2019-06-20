Марк Хэмилл надеется завязать со «Звездными войнами» после девятого эпизода

На премьере хоррора «Детские игры» у Марка Хэмилла спросили, действительно ли девятый эпизод «Звездных войн» станет для него последним фильмом франшизы. Хэмилл в ответ честно признался, что не хотел бы в будущем возвращаться в далекую-предалекую галактику.

«Я очень на это надеюсь, — со смехом заявил Хэмилл. — Ну, потому что в последнем фильме у меня было ощущение завершения. Здесь я задействован исключительно из-за особенностей мифологии „Звездных войн“, где если ты джедай, то выйдешь на поклон в качестве призрака Силы».

В финале «Последних джедаев» Люк пожертвовал собой, чтобы помочь остаткам Сопротивления сбежать от армии Первого Ордена. Однако в «Звездных войнах» джедаи получают второй шанс: объединившись с Силой, они возвращаются в виде призраков, чтобы помогать будущим поколениям. Хэмилл фактически подтвердил, что в девятом эпизоде ему уготована именно эта роль.

Слова Хэмилла, разумеется, не означают, что он больше никогда не появится в «Звездных войнах». Он продолжает работать актером озвучания и еще может вернуться в будущих проектах фантастической франшизы. Но он явно рассчитывает, что Люк уйдет на заслуженный покой. Возможно, это связано с тем, что Хэмилл не самый большой фанат трилогии сиквелов.

Источник: /Film

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