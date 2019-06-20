Марк Хэмилл надеется завязать со «Звездными войнами» после девятого эпизода

Сегодня, 11:12Обсудить0

На премьере хоррора «Детские игры» у Марка Хэмилла спросили, действительно ли девятый эпизод «Звездных войн» станет для него последним фильмом франшизы. Хэмилл в ответ честно признался, что не хотел бы в будущем возвращаться в далекую-предалекую галактику.

«Я очень на это надеюсь, — со смехом заявил Хэмилл. — Ну, потому что в последнем фильме у меня было ощущение завершения. Здесь я задействован исключительно из-за особенностей мифологии „Звездных войн“, где если ты джедай, то выйдешь на поклон в качестве призрака Силы».

В финале «Последних джедаев» Люк пожертвовал собой, чтобы помочь остаткам Сопротивления сбежать от армии Первого Ордена. Однако в «Звездных войнах» джедаи получают второй шанс: объединившись с Силой, они возвращаются в виде призраков, чтобы помогать будущим поколениям. Хэмилл фактически подтвердил, что в девятом эпизоде ему уготована именно эта роль.

Слова Хэмилла, разумеется, не означают, что он больше никогда не появится в «Звездных войнах». Он продолжает работать актером озвучания и еще может вернуться в будущих проектах фантастической франшизы. Но он явно рассчитывает, что Люк уйдет на заслуженный покой. Возможно, это связано с тем, что Хэмилл не самый большой фанат трилогии сиквелов.

Источник: /Film

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Смотрите также

На краю далекой галактики: Как выглядит новый парк по «Звездным войнам»

31 мая

Lucasfilm выпустит фильм по игре «Звездные войны: Рыцари Старой Республики»

24 мая

Джей Джей Абрамс рассказал о Кэрри Фишер в девятом эпизоде «Звездных войн»

23 мая

Фото со съемок девятого эпизода «Звездных войн»: Рей против Кайло и Финн на коне

22 мая

Главное сегодня

Вначале был Вуди: Как «История игрушек» создала вселенную Pixar

Сегодня

«Я на 70% состою из фильмов»: Кто такой Хидэо Кодзима и что общего у его игр с кино

Сегодня

Кэри Фукунага опроверг слухи о проблемах на съемках «Бонда 25»

11 минут назад

Пьяный Рассел Кроу купил у Леонардо ДиКаприо череп динозавра

час назад
Как это смотреть

Гид по фильмам Альмодовара, эксцентрика и феминиста

Вчера

ТестКрасный или желтый? Определите, какой цвет в кадре

19 июня
Эволюция кинообраза

На лице у них улыбки: Краткая история страшных кукол в кино

19 июня
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании