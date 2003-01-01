Трейлер второго сезона сериала «Террор»: Из холода в лагеря

Первый сезон сериала «Террор» — экранизация одноименного романа Дэна Симмонса о злоключениях команды кораблей «Террор» и «Эребус», отправившихся на поиски Северо-Западного прохода через Арктику в 1845 году. Та история получила завершение, но канал AMC не закрыл популярный проект и вместо этого сделал антологию, переместив действие в лагеря для интернированных японцев в Америке в период Второй мировой войны.

В феврале 1942 года президент Франклин Рузвельт санкционировал интернирование, в результате чего около 120 тысяч граждан японского происхождения были насильственно выселены с Тихоокеанского побережья в специальные военные лагеря. Вместе с интернированными там оказалось и нечто древнее и зловещее, из-за чего вскоре начинают погибать люди, изолированные от остального мира.

Премьера сериала «Террор: Бесчестье» состоится 12 августа.