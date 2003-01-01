Трейлер второго сезона сериала «Террор»: Из холода в лагеря

Сегодня, 11:10Обсудить0

Первый сезон сериала «Террор» — экранизация одноименного романа Дэна Симмонса о злоключениях команды кораблей «Террор» и «Эребус», отправившихся на поиски Северо-Западного прохода через Арктику в 1845 году. Та история получила завершение, но канал AMC не закрыл популярный проект и вместо этого сделал антологию, переместив действие в лагеря для интернированных японцев в Америке в период Второй мировой войны.

В феврале 1942 года президент Франклин Рузвельт санкционировал интернирование, в результате чего около 120 тысяч граждан японского происхождения были насильственно выселены с Тихоокеанского побережья в специальные военные лагеря. Вместе с интернированными там оказалось и нечто древнее и зловещее, из-за чего вскоре начинают погибать люди, изолированные от остального мира.

Премьера сериала «Террор: Бесчестье» состоится 12 августа.

Смотрите также

Трейлер третьего сезона «Очень странных дел»: Эпичный конец лета

Сегодня, 08:35

Трейлер сериала «Пенниуорт»: Когда дворецкий был Джеймсом Бондом

13 июня

Трейлер третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада»: Жизнь за пределами парка

20 мая

Трейлер сериала «Хранители»: А часики-то тикают

8 мая

Главное сегодня

Вначале был Вуди: Как «История игрушек» создала вселенную Pixar

Сегодня

«Я на 70% состою из фильмов»: Кто такой Хидэо Кодзима и что общего у его игр с кино

Сегодня

Кэри Фукунага опроверг слухи о проблемах на съемках «Бонда 25»

11 минут назад

Пьяный Рассел Кроу купил у Леонардо ДиКаприо череп динозавра

час назад
Как это смотреть

Гид по фильмам Альмодовара, эксцентрика и феминиста

Вчера

ТестКрасный или желтый? Определите, какой цвет в кадре

19 июня
Эволюция кинообраза

На лице у них улыбки: Краткая история страшных кукол в кино

19 июня
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании