Продолжение «Паранормального явления» и еще 14 новостей дня

Энтони Кэрриган сыграет главного злодея в комедии «Билл и Тед»

В продолжении фильма 1980-х на экраны вернутся путешествующие во времени друзья-раздолбаи Билл и Тед, которые когда-то услышали пророчество о том, что их рок-н-ролл спасет Вселенную от гибели. Однако прошло уже много лет, но ту самую песню герои так и не написали. Кроме того, их браки разваливаются, собственные дети очень злы на них. Однако вскоре прибывает некий пришелец из будущего, напоминающий, что если Билл и Тед не выдадут свой хит, то всей Вселенной действительно будет грозить невероятная опасность. Теперь, когда время поджимает, Билл и Тед отправляются в новое путешествие по различным эпохам в поисках вдохновения. Компанию им составят их же дочери, несколько исторических личностей и легендарных музыкантов. Дин Паризо поставит картину.

Источник: THR

Рэйчел Моррисон поставит боксерскую драму «Как кремень» (Flint Strong)

Основанный на документальной картине «Ти-Рекс», фильм рассказывает о 17-летней боксерше Кларессе Шилдс, которая в 2012 году стала олимпийской чемпионкой по боксу. С 2019-го считается абсолютной чемпионкой мира в средней весовой категории. Создатели ленты планируют показать, как Шилдс шла к победе и тренировалась в родном городе Флинте, штат Мичиган.

Источник: Deadline

Персонажные постеры «Истории игрушек 4»

Мультфильм Pixar уже в российском прокате.

Стив Бушеми снимется в безымянной комедии Джадда Апатоу

Сюжет проекта, который Апатоу разрабатывает совместно с Питом Дэвидсоном, не раскрывается. Дэвидсон, чья жизнь послужила основой для сценария комедии, исполнит в фильме одну из главных ролей, а Апатоу поставит картину.

Источник: Variety

Элдис Ходж получил роль в новой экранизации «Человека-невидимки»

Основанный на романе Герберта Уэллса «Человек-невидимка» повествует об английском ученом-медике и физике Гриффине, который изобрел аппарат, делающий человека невидимым. Произведение неоднократно экранизировали. О сюжете нового фильма пока ничего не известно. Элизабет Мосс исполнит в фильме главную роль. Ли Уоннелл напишет сценарий и поставит ремейк.

Источник: Deadline

Студия Paramount начала работу над новой частью хоррор-франшизы «Паранормальное явление»

Серия фильмов ужасов, представленная как реальная съемка, началась в 2007 году. Недорогой проект стал хитом проката (193 млн долларов при бюджете в 15 тыс. долларов) и положил начало франшизе, общие сборы которой составляют 890 млн долларов. Название новой части и сюжет не раскрываются.

Источник: Deadline

Лина Хиди рассказала о вырезанной сцене из седьмого сезона «Игры престолов»

«Мы сняли сцену, которая так и не попала в седьмой сезон, где я теряла ребенка, — говорит исполнительница роли Серсеи. — Это был очень тяжелый, великолепный момент для Серсеи, но он не попал на экран».

Netflix выпустит мюзикл Лин-Мануэля Миранды «Тик-так, бум!»

Стрим-сервис приобрел права на адаптацию постановки. Действие мюзикла разворачивается в 1990 году. Молодой композитор Джон работает официантом в нью-йоркской забегаловке. Параллельно он пишет мюзикл «Супербия», который, как рассчитывает Джон, в будущем станет новым хитом Бродвея и позволит ему вырваться из нищеты. В жизни Джона все непросто. Его подружка Сюзан устала ждать, пока бойфренд добьется успеха, а его лучший друг оставил мечты и устроился на престижную работу в рекламном агентстве. Джону скоро исполнится 30 лет, и он начинает переживать, что впустую потратил прожитые годы. Эндрю Гарфилда рассматривают в качестве исполнителя главной роли.

Источник: Variety

Николай Костер-Вальдау снимется в сериале Gone Hollywood

Голливуд 1980-х. Несколько агентов звезд решают завязать с работой на других и создать собственное агентство, которое быстро начинает доминировать в индустрии и навсегда меняет «фабрику грез». Выдуманные персонажи в сериале будут пересекаться с реальными звездами того времени. Вместе с Костер-Вальдау в проекте снимутся Джадд Хёрш, Джон Магаро, Лола Кёрк, Бен Шнетцер и Джонатан Прайс. Тед Гриффин написал сценарий и поставит пилотный эпизод.

Источник: Deadline

Netflix продлил сериал «Дождь» на третий и заключительный сезон

Действие сериала развивается в мире, где смертоносный вирус, содержащийся в каплях дождя, стер с лица земли почти все человечество. Работник корпорации Appolo, зная о приближающейся катастрофе, успел спрятать своих детей в специальный бункер, наказал дочери оберегать младшего брата, а сам пошел спасать человечество. Через шесть лет у подростков заканчивается еда, поэтому сестра решает выйти на поверхность на разведку и вместе с горсткой других выживших начинает исследовать новый мир.

Кэри Элвис получил роль в ремейке хоррора «Черное Рождество»

Действие оригинальной картины 1974 года разворачивается в период рождественских каникул на территории университетского городка Бедфорда. Несколько студенток остаются на ночь в общежитии, но до утра доживут не все: кто-то начинает убивать девушек одну за другой. Кого сыграет Элвис, не уточняется. Софи Такал занимает режиссерское кресло ремейка.

Источник: Deadline

Джереми Джордан исполнит главную роль в байопике о музыкальном продюсере Ниле Богарте

В 1970-х Богарт возглавлял звукозаписывающую компанию Casablanca Record, которая выпускала пластинки Kiss, T.Rex, Village People, Донны Саммер и многих других популярных исполнителей. Вместе с Джорданом в биографической картине Spinning Gold снимутся Сэмюэл Л. Джексон, Кенан Томпсон, Нил Патрик Харрис, Джей Фэро и другие. Тимоти Скотт Богарт, сын продюсера, поставит картину по собственному сценарию.

Источник: Deadline

Джош Холлоуэй снимется в третьем сезоне сериала «Йеллоустоун»

Paramount Network заказал производство 10 эпизодов третьего сезона. Действие проекта разворачивается на территории национального парка Йеллоустон — одного из самих посещаемых мест в США. Но здесь, на границе цивилизации, происходит много такого, чего не видят туристы, что не освещается средствами массовой информации. Семья Даттон, главой которой является Джон Даттон, владеет огромным ранчо, сопредельным с территорией парка. На их землю претендуют и сам парк, и индейская резервация, и жадные застройщики. Холлоуэй сыграет Роарка Картера, менеджера хедж-фонда, у которого есть свои планы в Монтане.

Источник: Deadline

Микки Доутри и Тобиас Иаконис адаптируют для Netflix «Ночные книги» (Nightbooks)

В центре сюжета — Алекс, большой поклонник ужасов, который оказывается заперт в волшебной квартире нью-йоркской ведьмы. Чтобы сохранить свою жизнь, Алекс вынужден рассказывать ей все известные ему страшные истории, попутно пытаясь найти путь к спасению.

Источник: Deadline

Виола Дэвис и Чедвик Боузман снимутся в адаптации пьесы «Black Bottom Ма Рейни»

Сюжет вращается вокруг певицы Ма Рейни, которую называют «матерью блюза». Пьеса Огаста Уилсона рассказывает об одном эпизоде из жизни Рейни, когда она записывала в Чикаго новый альбом. Обычный рабочий день превратился в череду сложных испытаний: певица ссорилась с продюсером и агентом, техника ломалась, а внутри группы нарастало напряжение. Дензел Вашингтон спродюсирует адаптацию для стрим-сервиса Netflix.

Источник: Deadline

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.