Розамунд Пайк снимется в экранизации «Колеса времени» Роберта Джордана

Сегодня, 13:09Обсудить0

Звезда «Исчезнувшей» Розамунд Пайк исполнит одну из главных ролей в сериале Amazon «Колесо времени» — экранизации одноименного фэнтези-цикла Роберта Джордана. Рейф Джадкинс («Агентами „Щ.И.Т.“») напишет сценарий адаптации и возьмет на себя функции шоураннера и исполнительного продюсера проекта.

Действие цикла разворачивается в трех мирах — в Яви, в Тел’аран’риоде и в Синдол. Основополагающим фактором вселенной романов является Колесо и сплетаемый им Великий Узор, устанавливающий в мире равновесие.

История начинается в преддверии праздника в небольшой деревне, где происходят странные и необъяснимые вещи. В селение приезжают трое чужестранцев: седой менестрель Том Меррилин, прекрасная леди Морейн (Пайк) и ее страж Лан. Морейн принадлежит к тайной организации «Айз Седай» и считает, что силы тьмы охотятся за тремя подростками, один из которых — реинкарнация древней могущественной личности. Согласно предсказанию, вернувшись в мир, она может либо спасти, либо уничтожить человечество.

Экранизация «Колеса времени» уже несколько лет не может добраться до экранов. В 2000-м за цикл взялся канал NBC, но проект так и не сдвинулся с места. В 2004 году Джордан продал права компании Red Eagle, которая 10 лет не могла запустить адаптацию. В конечном итоге за «Колесо» взялся Amazon.

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