Студия Marvel предлагала Киану Ривзу роль во всех своих фильмах

В беседе с ComicBook.com продюсер киновселенной Marvel Кевин Файги признался, что студия очень хочет видеть Киану Ривза в одном из своих фильмов. По словам Файги, они неоднократно обращались к актеру с предложениями, но пока не нашли для него правильную роль.

«Мы общаемся с ним по поводу практически каждого нашего фильма, — говорит Файги. — Я не знаю, когда вообще он присоединится к киновселенной Marvel, но мы очень хотим понять, как все сделать правильно».

Файги сравнил Ривза с Джейком Джилленхолом, к которому студия также регулярно обращалась, пока не подвернулась роль Мистерио в фильме «Человек-паук: Вдали от дома». Студия рассчитывает, что нечто подходящее удастся подобрать и для Ривза.

В начале июня появилась неподтвержденная информация, что Marvel предлагает Ривзу роль в картине «Вечные», экранизации комиксов о Сверхлюдях. Источники утверждали, что переговоры идут, и продюсеры хотят видеть актера в проекте. Вероятно, речь шла об очередной попытке студии заманить актера во франшизу.

Сейчас Ривз занят на съемках комедии «Билл и Тед» — продолжения фильмов «Невероятные приключения Билла и Теда» и «Новые приключения Билла и Теда».

Источник: ComicBook.com

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