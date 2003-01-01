В 2020 году Pixar выпустит мультфильм «Душа»

Сегодня, 10:58Обсудить0

Режиссер мультфильмов «Головоломка», «Вверх» и «Корпорация монстров» Пит Доктер работает для студии Pixar над анимационным проектом «Душа» (Soul). Тема мультфильма будет космическая, а релиз состоится в 2020 году.

«Когда-нибудь задумывались, откуда берутся ваши увлечения, мечты, интересы? — гласит официальный синопсис проекта. — Что именно делает вас… ВАМИ? В 2020 году вместе с анимационной студией Pixar вы отправитесь в путешествия с улиц Нью-Йорка к космическим мирам, чтобы найти ответы на самые важные вопросы жизни».

В остальном какие-либо подробности о проекте отсутствуют. Неизвестно, какие герои появятся в «Душе» и кто их озвучит.

В графике Pixar после фэнтези-проекта «Вперед», который увидит свет в марте 2020-го, стоит два безымянных проекта, один из которых — «Душа».

Источник: Empire

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