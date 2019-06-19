Уморительные приключения Паучка: Первая реакция на фильм «Человек-паук: Вдали от дома»

Создатели фильма «Человек-паук: Вдали от дома» оказались в непростой ситуации: их картина должна была продолжить историю блокбастера «Мстители: Финал» и придумать интересное и необычное приключение для ползучего супергероя. Второе особенно сложно после выхода мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». Но режиссер Джон Уоттс и его команда, похоже, справились с поставленной задачей.

Первые зрители оценили картину на пресс-показе и смеют сказать, что это достойный сиквел «Возвращения домой». Если судить по их реакциям, то у Marvel Человек-паук действительно чувствует себя как дома: фильм получился смешным, энергичным, а Джейк Джилленхол отлично вписался в роль Мистерио. Все это на фоне хитрого сюжета и захватывающих экшен-сцен.

Вот что они пишут.

«В полном восторге от „Вдали от дома“. Улавливает дух комиксов и добавляет немного магии кино. Я хотел посмотреть фильм второй раз, как только он закончился. Джейк Джилленхол фантастический в роли Мистерио».

«В восторге от „Вдали от дома“. Обожаю Мистерио, и Джилленхол отлично справился с ролью. Плюс фильм искусно (и смешно) обходится с последствиями „Финала“ и объяснением того, как теперь работает мир».

«И да, для меня в фильме было три реально „о, черт!“ шокирующих момента».

«„Человек-паук: Вдали от дома“ — эпилог, который нам был нужен после „Финала“, взгляд на мир, после того как все успокоилось. Возможно, стоило пойти дальше с эмоциональной аркой Питера, но из фильма буквально прут тепло, юмор и неловкая подростковая любовь. Плюс Джейк Джи — идеальный кастинг».

«Твит-реакция: „Вдали от дома“ чудесный. Смешной, умный и наполненный хорошими твистами. (Он также оживил в памяти воспоминания о старых школьных поездках.) Я не ушел из кинотеатра грустным! Я не переживаю из-за эмоционального состояния супергероев! Зендея!»

«При просмотре „Вдали от дома“ я улыбался от начала и до конца. Там есть большие откровения и захватывающие локации, но он выигрывает в первую очередь благодаря тому, как он отталкивается от „Финала“, чтобы точнее показать чувства Питера. Мистерио — наше все. Не терпится посмотреть еще раз».

«„Человек-паук: Вдали от дома“ не такой клевый, как „Возвращение домой“, но крепкий, милый сиквел, особенно во второй половине, где доставляет несколько отличных моментов. Он достойно продолжает историю Питера, при этом грамотно закладывает фундамент для следующих фильмов».

«Перед „Вдали от дома“ встала непростая задача — выйти после эпичных „Мстителей“ и „Человек-паук: Через вселенные“. Но он выходит победителем, потому что рассказывает небольшую, классическую историю Питера Паркера, застрявшего между своими желаниями и ответственностью перед миром. Чистая приманка для фанатов Спайди вроде меня».

«„Вдали от дома“ — невероятно веселая, отлично сделанная и зачастую уморительная точка в путешествии Паучка в киновселенной Marvel. Несколько очень милых моментов, умных комментариев и грамотных экшен-сцен на протяжении всего фильма».

«Веселый, крепкий сиквел. Том Холланд невероятно очаровательный, готова смотреть на него во всем/везде. Роль Джейка Джилленхола оказалась больше, чем ожидалось, и ему явно понравилось сниматься. Вдобавок все еще в восторге от ЭмДжей Зендеи».

«Ну что ж, друзья. От „Вдали от дома“ у меня отвисла челюсть. Первая половина очень веселая, отлично работает с актерами „Возвращения домой“. Но вторая половина ЭКСТРАОРДИНАРНАЯ и дает самый лучший экшен со Спайди. Самая шокирующая концовка фильма о Человеке-пауке. Фанаты будут в восторге!»

«„Человек-паук: Вдали от дома“ гораздо лучше своего предшественника и настоящий восторг, с отличной и заслуженной темой доверия. Сказал бы больше, но он наполнен спойлерами и забавными секретами, так что осторожнее в интернете. Джейк Джи отличный».

«„Человек-паук: Вдали от дома“ — 4-/3+. Если вам нравилась подростковая тема из „Возвращения домой“, то здесь этого в достатке. Комедия местами не срабатывает, но в фильме столько всего происходит, что идет ему на пользу — отвлекает от всего, что не работает».

«„Вдали от дома“ — веселый, интересный, романтичный, нелепый и следует за „Возвращением домой“ в качестве умного, приземленного взгляда на мир Паучка и того, как „Финал“ повлиял на жизни обычных людей. Множество сюжетных твистов и поворотов и очаровательного летнего романса. Я фанат».

«„Возвращение домой“ мне понравилось больше, чем „Вдали от дома“, но это все равно отличное исследование больших ожиданий и веселое признание в любви подростковым романам. Том Холланд по-прежнему великолепный, ЭмДжей Зендея крута, как Шури, а Джейк Джилленхол — отличный выбор на роль Мистерио».

«Мне понравилось, что „Человек-паук: Вдали от дома“ — иллюзия, ловкость рук. Требует нескольких просмотров».

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