Приквел «Kingsman» выйдет под названием The King’s Man

2 часа назадОбсудить0

Студия Disney объявила официальное название приквела экшен-франшизы «Kingsman» — The King’s Man, что можно перевести как «Человек короля». Мэттью Вон поставит картину по сценарию, который он написал совместно с Джейн Голдман. Фильм ожидается в кинотеатрах в феврале 2020 года

Вместе с названием появился и официальный синопсис: «Пока худшие преступные гении и тираны в истории замышляют устроить войну, которая уничтожит миллионы, один человек должен успеть остановить их. Узнайте историю самого первого независимого разведывательного агентства».

Синопсис подтверждает, что фильм расскажет о зарождении организации секретных супершпионов. Согласно ранней информации, действие картины развернется в период Первой мировой войны. В центре сюжета — Конрад (Харрис Дикинсон), молодой и наглый сын герцога Оксфордского. Он мечтает служить на благо Англии и в итоге оказывается втянутым в тайный мир шпионов и убийц.

Кроме приквела, Вон работает над прямым продолжением «Kingsman 3», где закончится история героев Тэрона Эджертона и Колина Фёрта.

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