«Мстители: Финал» вернутся в американские кинотеатры с дополнительными сценами

Продюсер франшизы Marvel Кевин Файги раскрыл, что студия планирует устроить в Штатах дополнительные показы блокбастера «Мстители: Финал». По словам Файги, фильм вернется в кинотеатры на следующей неделе, а зрители смогут увидеть несколько дополнительных сцен.

«Не уверен, что об этом объявили. И не знаю, как много, но да, сделаем это в следующий уик-энд», — рассказал Файги.

«Не расширенная версия, просто мы добавили кое-что в финале, — признался продюсер. — Если вы останетесь, то после титров будет удаленная сцена, небольшая дань уважения, несколько сюрпризов».

Братья Руссо ранее заявляли, что у «Финала» почти нет удаленных сцен. Практически все, что было отснято, в итоге попало в финальную версию. Возможно, зрителям приоткроют завесу тайны, что ждет киновселенную Marvel в будущем.

Судя по всему, студия решила устроить ререлиз, чтобы «Финал» в итоге смог стать самым кассовым фильмом в истории. Сейчас этот титул принадлежит «Аватару» Джеймса Кэмерона, чьи общие сборы оставляют 2,788 млрд долларов. Четвертые «Мстители» отстают от первого места всего на 45 млн долларов — касса фильма добралась до отметки 2,743 млрд долларов. Дополнительные показы, тем более с новыми сценами, позволят блокбастеру установить рекорд.

С самого начала проката четвертые «Мстители» начали устанавливать рекорды. За пять дней фильм собрал рекордные 1,2 млрд долларов, а на 12-й день достиг отметки в 2,18 млрд долларов. Эксперты предсказывали, что «Финал» быстро сместит «Аватар», но количество зрителей начало падать, и первое место осталось за картиной Кэмерона.

Источник: ComicBookMovie