Майкл Фассбендер в роли супершпиона и еще 15 новостей дня

Элиза Кларк стала новым шоураннером сериала «Y. Последний мужчина»

Она заменила Майкла Грина и Айду Кроаль, которые до этого работали над экранизацией комикса. Главный герой сериала — фокусник-любитель Йорик Браун, который в результате чудовищной эпидемии остался единственным мужчиной на планете. Вирус уничтожил практически всех носителей Y-хромосомы, кроме Йорика и его капуцина Амперсанда. Общество погрузилось в хаос, выжившие женщины пытаются приспособиться к существованию в новом мире. Йорик же отправляется к своей матери-сенатору в Вашингтон, а затем намерен найти свою подружку Бэт, находившуюся в момент начала эпидемии в Австралии.

Источник: Deadline

Майкл Фассбендер снимется в шпионском триллере «Малко» (Malko)

Сюжет картины основан на романе Жерара де Вилье «Чекпойнт Чарли» из остросюжетного цикла «SAS» (Son Altesse Serenissime — «Его сиятельство»). Главный герой цикла — внештатный сотрудник ЦРУ, австрийский князь Малко Линге, шпион по найму. Детство он провел в специальном нацистском лагере для разведчиков, где научился мастерству у лучших из лучших. Теперь он живет в ветхом семейном поместье и использует свои навыки для выполнения опасных заданий по всему миру. Эрик Уоррен Сингер напишет сценарий адаптации.

Источник: Deadline

Видео со съемок «Мстители: Финал»

Ассистент Роберта Дауни-мл. опубликовал в Instagram два ролика со съемок момента из финальной битвы, когда к сражению присоединяется Доктор Стрэндж. Его приветствует Тони Старк, который уточняет, все ли так предвидел маг. Стрэндж в ответ признается, что не может этого сказать. «Понятно. В любом случае, с возвращением, говнюк», — произносит Дауни-мл. и изображает взлет.

Netflix закрыл сериал «Покои» после первого сезона

Проект рассказывал о девушке, получившей в результате операции новое сердце. Она пытается раскрыть тайну происхождения органа и того, почему неожиданно скончался его предыдущий владелец. В ходе расследования она начинает постепенно меняться, словно перенимая странные и неприятные черты характера донора.

Источник: Deadline

Жермен Фаулер исполнит одну из главных ролей в сиквеле «Поездки в Америку»

В оригинале наследный принц богатого африканского государства Замунда, Аким, покинул родную страну, чтобы найти себе невесту в Америке. Там он представился обычным человеком и поступил на работу в закусочную, где влюбился в своенравную дочь нового начальника. В сиквеле Аким вынужден вернуться в Штаты, так как узнает, что там живет его давно потерянный сын, будущий наследник престола Замунды. Крэйг Брюэр занимает режиссерское кресло проекта.

Источник: Variety

Первые кадры из фильма Греты Гервиг «Маленькие женщины»

Экранизация одноименного романа Луизы Мэй Олкотт рассказывает о жизни четырех сестер семейства Марч — Маргарет, Джо, Бет и Эмми, об их первой любви, надеждах и разочарованиях, о формировании их жизненной позиции и начале самостоятельной жизни. В фильме снялись Флоренс Пью, Мэрил Стрип, Эмма Уотсон, Тимоти Шаламе, Лора Дерн, Сирша Ронан, Боб Оденкёрк, Джеймс Нортон и Луи Гаррель.

Дарья Жук поставит фильм о движении Femen

Создатели картины «Наши груди — наше оружие: История движения Femen» планируют показать деятельность женского движения, зародившегося в 2008 году в Украине. Организация привлекает внимание к дискриминации женщин, проблеме сексуальных домогательств и к политической ситуации в различных странах. Наталья Блок напишет сценарий проекта.

Источник: «Искусство кино»

В Голливуде украли статуэтку Мэрилин Монро

Бронзовая фигурка располагалась на верхушке беседки «Дамы Голливуда» и изображала актрису в знаменитой позе из фильма 1955 года «Зуд седьмого года». Неизвестный забрался на крышу постройки и похитил статуэтку. Полиция Лос-Анджелеса занята поисками нарушителя.

Источник: Deadline

Эйса Гонсалес получила роль в триллере «Мне не все равно»

Сюжет фильма вращается вокруг законного опекуна Марлы Грейсон, которая мастерски использует закон для собственной выгоды, но в ущерб своим клиентам. Однажды Грейсон находит для себя очередную цель, но быстро понимает, что случайно ввязалась в опасную игру, из которой не так просто выйти победителем. Дж. Блэйксон поставит картину по собственному сценарию.

Источник: Deadline

Тизер-трейлер фильма «Серебряные коньки»

Действие фильма развернется в Санкт-Петербурге 1899 года, в канун Рождества. Судьба сводит на праздничных улицах двух людей из разных миров — Матвея и Алису. Он — сын фонарщика, чье главное и единственное богатство — доставшиеся по наследству посеребренные коньки. Она — дочь крупного сановника, грезящая о науке. У них разные мечты и судьбы, но, однажды столкнувшись, они устремляются вперед вместе.

Химеш Патель присоединился к актерскому составу сериала «5-я авеню»

Действие проекта разворачивается в будущем, где главным туристическим направлением стали космос и наша Солнечная система. Патель сыграет начинающего комика, которому предоставляется шанс показать всем, что он «самый смешной человек во Вселенной». Он отправляется в восьминедельный полет на борту роскошного космического лайнера «Галактика Джадда», хотя и понимает, что совершенно не готов к длительному путешествию.

Источник: Deadline

Комедия Адама Сэндлера «Загадочное убийство» привлекла более 30 миллионов зрителей

Согласно данным Netflix, за первые три дня фильм посмотрело 30,8 миллиона зрителей — рекордная цифра для оригинального проекта стрим-сервиса. По словам представителя Netflix, учитывались только те пользователи, которые посмотрели как минимум 70% фильма.

Морена Баккарин снимется с Джерардом Батлером в фильме «Гренландия»

Сюжет картины не раскрывается. Известно лишь, что в центре сюжета находится семья, пытающаяся пережить страшный природный катаклизм. Режиссер — Рик Роман Во.

Источник: Deadline

Эмма Уэстенберг поставит фильм «Равнины Буффало» (Buffalo Flats)

Действие развернется в подпольных музыкальных клубах Нью-Йорка, где бывший чемпион по чечетке после встречи с другим танцором вынужден столкнуться лицом к лицу с ошибками прошлого.

Источник: Deadline

Канал USA выпустит сериал «Детективы» (Dicks)

Проект расскажет о Филлис Роарк, которая возвращается в родной Лос-Анджелес, после того как ее уволили с работы в Белом доме. По приезде у нее крадут выданный бывшим начальством телефон, и теперь она вынуждена обратиться за помощью к бывшим школьным друзьями, местным частным сыщикам. Во время поисков пропавшего телефона они натыкаются на заговор, в котором замешаны местный гангстер, исписавшийся сценарист и лемур по имени Дарвин. Хезер Ранье написала сценарий сериала.

Источник: Deadline

Стартовали съемки драмы «Маша»

Режиссерский дебют Анастасии Пальчиковой расскажет о 13-летней девочке, которая в 1990-е растет между боксерским рингом и улицей. Парни, которые убивают и грабят, — ее друзья. Их ненавидит весь город, но для Маши они лучшие люди в мире, которые любят и защитят. Она поет им джаз и мечтает стать певицей. Но однажды Маша узнает, кто они на самом деле и что сделали с ее жизнью и семьей. Она повзрослеет, уедет из маленького города в Москву, пытаясь оторваться от прошлого. Но прошлое однажды окажется прямо перед ней.

Источник: Пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа»

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