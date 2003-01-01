Трейлер фильма «Тачка на миллион»: Невероятная история о создателе «ДеЛореана»

2 часа назадОбсудить0

Автомобиль «ДеЛореан» получил мировую известность благодаря трилогии «Назад в будущее», где из него сделали машину времени. Но история появления на свет этой странной машины не менее фантастическая. Во многом благодаря ее создателю Джону ДеЛореану, бунтарю и безумцу, инноватору, который рискнул и потерял все.

Сюжет картины «Тачка на миллион» основан на реальной истории, произошедшей в Калифорнии в 1980-е. ДеЛореан мечтал создать самый крутой автомобиль на планете и был готов на все, чтобы подарить миру тачку на миллион. Судьба свела его с бывшим мошенником, обернувшимся информатором ФБР Джимом Хоффманом. Тот познакомил ДеЛореана с крупным наркоторговцем, в результате чего завертелся круговорот событий, где нашлось место кокаину, вечеринками, обману и безумному риску.

Биографический фильм Ника Хэмма закрыл 75-й Венецианский кинофестиваль.

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